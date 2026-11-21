Theo dự thảo của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 20-11, các quốc gia phải đánh giá khả năng cung ứng dầu diesel, nhiên liệu hàng không cho cả dân sự và quân sự, đồng thời rà soát năng lực lọc dầu, cảng biển, đường ống và mạng lưới phân phối.

Báo cáo của EC cho thấy 61,54% số nước thành viên gặp khó khăn trong việc bảo đảm nhiên liệu khi lực lượng vũ trang di chuyển qua lãnh thổ châu Âu.

Cao ủy Quốc phòng EU Andrius Kubilius cảnh báo NATO có thể cần triển khai và duy trì hoạt động của 100.000 binh sĩ trong 10 ngày đầu xảy ra khủng hoảng, đòi hỏi nguồn cung nhiên liệu lớn.

Trong khi đó, EU phải nhập khẩu khoảng 27-30% nhiên liệu hàng không, còn lượng dự trữ chỉ đủ đáp ứng khoảng 49 ngày tiêu thụ.

Chiến lược mới cũng yêu cầu đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung do tấn công mạng, thiên tai hoặc xung đột, đồng thời duy trì năng lực lọc dầu chiến lược.

EC dự kiến công bố đề xuất sửa đổi quy định an ninh dầu mỏ vào ngày 2-12.