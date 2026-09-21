EU đề xuất xếp hạng năng lượng cho các trung tâm dữ liệu

Toà nhà trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

EU cho biết kế hoạch này sẽ cung cấp cho công chúng thông tin về mức tiêu thụ nước và năng lượng của các cơ sở có công suất trên 500 kW vốn trước đó đã phải báo cáo các chỉ số hiệu suất chính cho EU. Theo tài liệu của Ủy ban châu Âu (EC), tương tự như hệ thống xếp hạng đang áp dụng cho các thiết bị gia dụng, việc xếp hạng sẽ phân loại các trung tâm dữ liệu trên một thang đo màu sắc, trong đó mức A/Xanh lá cây là hiệu quả nhất và mức G/Đỏ là kém hiệu quả nhất. Các nhãn này sẽ do EU tự động cấp dựa trên dữ liệu báo cáo của doanh nghiệp và có thể tra cứu trên cơ sở dữ liệu của khối, với những nhãn đầu tiên dự kiến sẽ xuất hiện vào năm 2027.

EU đặt mục tiêu tăng gấp ba lần công suất trung tâm dữ liệu trong 7 năm tới để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Theo bà Teresa Ribera, Phó Chủ tịch EC phụ trách chuyển đổi xanh, điều này không thể đồng nghĩa với việc tăng gấp ba áp lực lên lưới điện, nguồn nước và hóa đơn năng lượng.

Tại Mỹ, việc xây dựng các trung tâm dữ liệu đã vấp phải sự phản đối của người dân địa phương, khi các hệ thống vận hành AI tiêu tốn quá nhiều năng lượng, từ đó làm tăng chi phí tiền điện. Điều này vẫn chưa trở thành vấn đề chính trị gây tranh cãi gay gắt tại khối gồm 27 quốc gia EU, do khối này đang tụt hậu khá xa so với Mỹ trong việc phát triển AI.