EU đề xuất mở rộng quyền hạn cho lực lượng biên phòng, tăng cường trục xuất người di cư

Phát biểu tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Châu Âu sẽ luôn đứng lên bảo vệ biên giới của mình. Châu Âu quyết định ai được đến Liên minh của chúng ta và trong những điều kiện nào. Đây là lý do vì sao hôm nay chúng tôi đề xuất tăng cường sức mạnh cho Frontex, để cơ quan này có thể hỗ trợ các quốc gia thành viên bất cứ khi nào và ở bất kỳ đâu cần thiết, bao gồm cả công tác trục xuất, với thẩm quyền và năng lực mà thực tế mới này đòi hỏi”.

Các thành viên của cơ quan Frontex. Ảnh: frontex

Theo đề xuất, EU sẽ tăng gấp ba lực lượng thường trực của Frontex, lên 30.000 người trong 15 năm tới, thông qua việc thành lập lực lượng dự bị biên giới và hồi hương châu Âu gồm 17.000 nhân sự thuộc lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia, bên cạnh 7.000 người do các nước thành viên biệt phái hiện nay. Các nhân sự này vẫn thuộc quyền điều động của các nước thành viên và có thể được triển khai khi cần thiết.

Ủy viên châu Âu phụ trách nội vụ và di cư Magnus Brunner cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đề xuất để Frontex trở thành nhân tố trung tâm của Liên minh châu Âu về công tác trục xuất. Cơ quan này có thể hành động nhanh hơn, với một lực lượng phản ứng nhanh có thể triển khai trong vòng 24 giờ và phát hiện sớm các rủi ro trước khi một sự việc trở thành khủng hoảng”.

Frontex cũng sẽ được trao quyền hỗ trợ kỹ thuật và vận hành các hoạt động trục xuất giữa hai quốc gia ngoài EU, chẳng hạn đưa công dân Bangladesh từ Libya về nước, nếu có thỏa thuận quốc tế phù hợp và bảo đảm các quyền cơ bản. Trung tâm Điều phối Trục xuất mới sẽ hỗ trợ triển khai nhiệm vụ này.

Song song với đó, Ủy ban châu Âu đề xuất số hóa quy trình trục xuất, tiếp nhận lại và tái hòa nhập trên toàn khối, tiếp nối Đạo luật Trục xuất mới có hiệu lực từ ngày 16/10. Ngân sách dành cho Frontex giai đoạn 2028-2034 dự kiến đạt 11,8 tỷ euro, gần gấp đôi mức gần 6 tỷ euro của giai đoạn 2021-2027.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh nhiều chính phủ EU thúc đẩy chính sách di cư cứng rắn hơn. Các đề xuất hiện được trình lên Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu để xem xét thông qua.