EU đề xuất mở rộng lực lượng bảo vệ biên giới, mạnh tay với di cư trái phép

Người di cư được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa về bờ biển phía Đông Nam nước Anh, sau khi băng qua eo biển Manche. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch cải cách nhằm tăng cường ứng phó với tình trạng di cư bất hợp pháp, quy mô lực lượng thường trực của Frontex sẽ tăng gần gấp 3 lần, lên 30.000 người. Trong số này, 17.000 nhân viên tiếp tục thuộc quyền quản lý của các quốc gia thành viên với tư cách lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia và chỉ được huy động khi cần thiết trong khuôn khổ cơ chế dự bị mới về biên giới và hồi hương của châu Âu.

Cũng theo đề xuất, EU sẽ thành lập lực lượng phản ứng nhanh và một trung tâm giám sát trực tuyến mới để theo dõi các nền tảng mạng xã hội. Những biện pháp này được đưa ra sau vụ hàng loạt người di cư tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, hồi tháng 7, khiến nhiều người thiệt mạng.

Bên cạnh đó, Frontex sẽ được giao vai trò lớn hơn trong hoạt động trục xuất. Một trung tâm điều phối hồi hương sẽ hỗ trợ các nước thành viên lập kế hoạch và phối hợp thực hiện việc đưa những người không đủ điều kiện lưu trú rời khỏi EU.

EC cho biết Frontex cũng sẽ hỗ trợ các nước thành viên trực tiếp triển khai các hoạt động hồi hương, đồng thời cung cấp hỗ trợ tái hòa nhập cho những người bị đưa về nước.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh: "Châu Âu sẽ luôn bảo vệ biên giới của mình. Châu Âu quyết định ai được vào Liên minh và trong những điều kiện nào".

Kế hoạch trên là biện pháp mới nhất trong loạt sáng kiến của EU nhằm kiểm soát tình trạng di cư bất hợp pháp, trong bối cảnh dư luận ngày càng có xu hướng phản đối vấn đề này. Điều này đang góp phần thúc đẩy các lực lượng cực hữu giành thêm lợi thế trong các cuộc bầu cử trên khắp châu Âu.