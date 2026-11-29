Khi tính mức phát thải CO₂ của xe hybrid cắm sạc, Liên minh châu Âu (EU) ước tính bao nhiêu phần quãng đường xe chạy bằng điện. Loại xe này có cả động cơ đốt trong và mô-tơ điện, với pin có thể sạc từ nguồn điện bên ngoài.

EU đề xuất lùi đến năm 2030 việc đổi cách tính phát thải đối với một số mẫu xe hybrid cắm sạc. Ảnh minh họa tạo bằng AI.

Dữ liệu sử dụng thực tế cho thấy người dùng sạc pin ít hơn mức giả định, nên xe chạy bằng động cơ đốt trong nhiều hơn và thải nhiều CO₂ hơn số liệu công bố.

Với đề xuất giữ nguyên hệ số tính phát thải cho xe chạy được ít nhất 80 km bằng điện, Ủy ban châu Âu muốn các hãng có thêm thời gian cải tiến xe và khuyến khích sản xuất những mẫu có thể đi xa hơn sau mỗi lần sạc. Từ năm 2030, cơ quan này dự kiến cập nhật hệ số thường xuyên dựa trên dữ liệu xe chạy thực tế.

Theo các chuyên gia, việc lùi thời hạn sẽ có lợi, nhất là với các nhà cung ứng linh kiện, đồng thời giúp xe hybrid cắm sạc tiếp tục thu hút người mua. Volkswagen và các hãng xe châu Âu đã đề nghị EU linh hoạt hơn về mục tiêu phát thải khi phải cạnh tranh với xe điện và xe hybrid giá thấp hơn của các đối thủ Trung Quốc.

Tổ chức vận động chính sách môi trường Transport & Environment đề nghị giữ lịch điều chỉnh ban đầu. Theo số liệu tổ chức này công bố hồi tháng 9, xe hybrid cắm sạc khi lưu thông thực tế thải lượng CO₂ trung bình gấp sáu lần mức ghi nhận trong các phép thử chính thức. Khoảng cách này đã tăng qua từng năm kể từ khi dữ liệu phát thải thực tế bắt đầu được thu thập vào năm 2021.

Đề xuất sẽ được trình các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu. Cả hai bên đều có quyền phản đối. Nếu được thông qua, việc giữ nguyên hệ số sẽ được tính từ ngày 29-11, thời điểm cách tính mới ban đầu dự kiến có hiệu lực.