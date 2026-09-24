EU đề xuất khôi phục 4,2 tỷ euro hỗ trợ cho Hungary

Ủy ban châu Âu đã đề xuất dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ ngân sách Liên minh châu Âu đang áp dụng đối với Hungary. Ảnh: Reuters

Đề xuất được đưa ra sau khi EC đánh giá các cải cách và biện pháp khắc phục mà Hungary thông báo ngày 9-9. Theo Ủy ban, Hungary đã khắc phục những thiếu sót từng được xác định trong các lĩnh vực đấu thầu công, phòng chống tham nhũng, xung đột lợi ích và hiệu quả của cơ quan công tố.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết Hungary đã thực hiện các bước nhằm tăng cường pháp quyền và bảo vệ lợi ích tài chính của EU. Bà bày tỏ hy vọng các biện pháp này sẽ giúp sinh viên và nhà nghiên cứu Hungary một lần nữa được hưởng đầy đủ những cơ hội từ các chương trình của EU.

Các biện pháp hạn chế đối với Hungary bắt nguồn từ quyết định của Hội đồng EU năm 2022, sau khi Ủy ban châu Âu đề xuất các biện pháp nhằm bảo vệ ngân sách EU trước những rủi ro liên quan đến việc tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền tại Hungary.

Khi đó, Hội đồng EU đình chỉ khoảng 55% các khoản cam kết ngân sách thuộc ba chương trình chính sách gắn kết dành cho Hungary trong giai đoạn 2021-2027. EU đồng thời cấm Ủy ban ký các cam kết pháp lý mới với các quỹ tín thác vì lợi ích công của Hungary và những thực thể do các quỹ này quản lý trong một số chương trình do EU tài trợ, trong đó có chương trình Erasmus+ và Horizon Europe.

Theo đề xuất mới, nếu được Hội đồng EU thông qua, 4,2 tỷ euro trong các cam kết chính sách gắn kết bị đình chỉ sẽ được khôi phục. Quyền tiếp cận Erasmus+ và Horizon Europe của sinh viên, nhà nghiên cứu tại các trường đại học do các quỹ tín thác vì lợi ích công quản lý cũng sẽ được nối lại.

Tuy nhiên, đây mới là đề xuất của EC. Việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế và khôi phục quyền tiếp cận các nguồn quỹ, chương trình của EU vẫn cần được Hội đồng EU chính thức thông qua.

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