EU đề xuất kế hoạch 5 trụ cột siết quản lý di cư bất hợp pháp

Người di cư trèo qua hàng rào biên giới để vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha từ thành phố Fnideq, Maroc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đề xuất vừa được Ủy ban châu Âu (EC) công bố, trọng tâm đầu tiên là mở rộng hợp tác với các nước đối tác, đặc biệt tại khu vực Địa Trung Hải, thông qua các sáng kiến về việc làm, kỹ năng và cơ chế điều phối di cư hợp pháp.

Các cơ quan như Frontex, Europol và Eurojust cũng sẽ tăng cường phối hợp chia sẻ dữ liệu và tình báo.

Trụ cột thứ hai là củng cố biên giới ngoài với cơ chế ứng phó khẩn cấp mới, bao gồm khả năng triển khai nhanh lực lượng và thiết bị trong các tình huống dòng người đột biến, thậm chí bị “vũ khí hóa”.

Bên cạnh đó, EU tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, trong đó Frontex có thể theo dõi mạng xã hội để phát hiện dấu hiệu di cư bất thường, đồng thời tận dụng Đạo luật Dịch vụ số (DSA) để xử lý thông tin trực tuyến liên quan.

Hai trụ cột còn lại tập trung vào triệt phá mạng lưới đưa người trái phép và đẩy mạnh chính sách hồi hương, bao gồm khả năng phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh và siết hợp tác với các nước thứ ba.

Kế hoạch sẽ được trình thảo luận tại Hội đồng Tư pháp và Nội vụ EU đầu tháng 10 tới, trong bối cảnh châu Âu tiếp tục đối mặt áp lực di cư qua nhiều tuyến biên giới.