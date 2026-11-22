Mục đích của động thái này là thu hẹp các bất đồng sâu sắc giữa các quốc gia thành viên về quy mô tài chính của khối giai đoạn 2028-2034.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu tại Brussels, Bỉ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo đề xuất của ông Costa, đối tượng chịu thuế là các công ty kỹ thuật số có doanh thu hàng năm tại EU đạt ít nhất 50 triệu euro (khoảng 65,4 triệu USD) và doanh thu toàn cầu vượt quá 750 triệu euro. Các doanh nghiệp này sẽ phải đóng góp khoản thuế hàng năm tương đương 3% doanh thu ròng từ quảng cáo trực tuyến, dịch vụ trung gian kỹ thuật số và dữ liệu do người dùng tạo ra. Đề xuất cũng bao gồm các kế hoạch đánh thuế rác thải điện tử và tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá.

Đề xuất được đưa ra khi ông Costa công bố đề xuất ngân sách mới thấp hơn 204 tỷ euro (khoảng 224 tỷ USD) so với phương án ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC). Năm ngoái, EC đưa ra mức ngân sách 2.000 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034, song một số nước cho rằng con số này quá cao. Đức dẫn đầu nhóm kêu gọi cắt giảm mạnh và từng chỉ trích bản sửa đổi hồi tháng trước với mức giảm 140 tỷ euro.

Các quốc gia thành viên EU vẫn đang tranh cãi nảy lửa về quy mô ngân sách năm tới. Đức cùng nhóm các nước có quan điểm "thắt lưng buộc bụng" như Thụy Điển và Hà Lan liên tục thúc đẩy cắt giảm mạnh chi tiêu. Bộ trưởng phụ trách vấn đề châu Âu của Thụy Điển, bà Jessica Rosencrantz, nhận định việc đưa ra các khoản thuế mới không giải quyết được bài toán tài chính. Bà cho rằng EU cần tập trung cắt giảm chi tiêu cũng như giảm mức đóng góp của các quốc gia.

Ngược lại, Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai trong khối - cho rằng EU cần nguồn lực đủ lớn để đáp ứng các thách thức ngày càng tăng. Đồng thời, 17 quốc gia thuộc khu vực Nam, Trung và Đông Âu liên tục yêu cầu tăng ngân sách hỗ trợ nông nghiệp và phát triển vùng vùng.

Ngoài ra, giới quan sát cũng lo ngại kế hoạch này sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa châu Âu với Mỹ. Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump từng phản ứng gay gắt trước các đợt xử phạt và quy định của EU nhắm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Lãnh đạo EU sẽ thảo luận dự thảo tại Brussels vào tuần tới. Ông Costa muốn chốt thỏa thuận trong tháng 12/2026 vì lo ngại trì hoãn sẽ đẩy đàm phán sang năm bầu cử 2027, khi các lực lượng hoài nghi châu Âu có thể thắng thế tại Pháp và một số nước. Ngoài ra, thỏa thuận giữa các chính phủ vẫn cần phải được Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn. Nhà lập pháp phụ trách ngân sách của EP, ông Siegfried Muresan, đã phát đi cảnh báo rằng EP sẽ bác bỏ kế hoạch chi tiêu nếu các quốc gia thành viên tiếp tục phớt lờ các ưu tiên của cơ quan này.