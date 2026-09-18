EU đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

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Theo dự thảo Luật KIDS của EU, trẻ em dưới 13 tuổi sẽ bị cấm sử dụng mạng xã hội, trẻ em từ 13-15 tuổi chỉ được phép sử dụng các tài khoản mạng xã hội có giới hạn được thiết lập thông qua tài khoản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Các tài khoản này sẽ bao gồm các hạn chế về liên lạc xã hội và thời gian sử dụng màn hình tối đa một giờ mỗi ngày.

Đề xuất này cũng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ chia sẻ video, trò chơi điện tử trực tuyến, trợ lý ảo AI và chatbot dành cho trẻ sử dụng phải "an toàn ngay từ khâu thiết kế".

Các tính năng gây nghiện, bao gồm cuộn vô hạn, một số cơ chế phần thưởng và thông báo trong giờ đi ngủ sẽ bị hạn chế.

Hồ sơ của trẻ sẽ phải được đặt ở chế độ riêng tư theo mặc định, quyền truy cập định vị, camera và micro bị tắt.

Các trợ lý AI và chatbot cũng sẽ bị mặc định vô hiệu hóa đối với trẻ vị thành niên và bị cấm mô phỏng các mối quan hệ có thể gây ra sự phụ thuộc về mặt cảm xúc.

Đề xuất này yêu cầu các dịch vụ trực tuyến và cửa hàng ứng dụng phải đưa ra các cơ chế xác minh độ tuổi.

Ủy ban châu Âu cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi của EU có thể được sử dụng mà không cần lưu giữ giấy tờ tùy thân hoặc dữ liệu sinh trắc học.

Dự luật này cũng sẽ yêu cầu các nhà cung cấp phải chứng minh rằng dịch vụ của họ an toàn cho trẻ em. Nhà cung cấp sẽ phải trình kế hoạch tuân thủ điều kiện để kiểm tra độc lập trước khi giới thiệu các dịch vụ hoặc tính năng liên quan.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đề xuất này nhằm mục đích trao lại quyền kiểm soát cho phụ huynh và yêu cầu các nền tảng phải chứng minh dịch vụ của họ an toàn ngay từ khâu thiết kế.

Đề xuất này đã được trình lên Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu để xem xét và phê duyệt.

Việc thực thi sẽ dựa trên các cơ chế hiện có theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số và Đạo luật Trí tuệ nhân tạo, với mức phạt cho các vi phạm có thể lên tới 6% tổng doanh thu hàng năm trên toàn thế giới của công ty.

Theo Xinhua