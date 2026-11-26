Thúc đẩy công nghiệp lượng tử, bảo đảm an ninh mạng

Đạo luật Lượng tử được EU xây dựng nhằm chuyển lợi thế nghiên cứu thành năng lực sản xuất công nghiệp, tương tự cách tiếp cận trong các Đạo luật Chip nhằm mở rộng năng lực sản xuất bán dẫn nội khối. Đây cũng là nỗ lực củng cố tự chủ công nghệ của châu Âu trong bối cảnh khu vực vẫn phụ thuộc đáng kể vào các tập đoàn Mỹ và chuỗi cung ứng từ Trung Quốc.

Theo Ủy ban châu Âu, EU hiện có khoảng 1/3 số doanh nghiệp lượng tử toàn cầu và chiếm 44% tổng số bằng sáng chế trong lĩnh vực này. Khối đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ lượng tử toàn cầu vào năm 2030. Thị trường lượng tử thế giới được dự báo có thể vượt 155 tỷ euro vào năm 2040.

Để hiện thực hóa mục tiêu, đề xuất hướng tới kết nối các chương trình nghiên cứu, đơn giản hóa hoạt động hỗ trợ và xây dựng các trung tâm chuyên ngành tại từng quốc gia thành viên. Những trung tâm này sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy ứng dụng và đưa công nghệ mới ra thị trường.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, bảo đảm an ninh mạng là trọng tâm của đạo luật. Máy tính lượng tử trong tương lai có thể phá vỡ nhiều phương thức mã hóa hiện nay chỉ trong vài giờ, thay vì mất hàng triệu năm như máy tính thông thường, qua đó đe dọa an toàn dữ liệu và quyền riêng tư.

Giới chuyên gia khuyến nghị các chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp sớm chuyển sang sử dụng mật mã hậu lượng tử để phòng ngừa nguy cơ. Theo đề xuất, các lĩnh vực có rủi ro cao, trong đó có cơ sở hạ tầng trọng yếu, phải hoàn tất chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử trước năm 2030. Các hệ thống còn lại có thời hạn đến năm 2035.

Ủy ban châu Âu đề xuất Đạo luật Lượng tử nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ, tăng cường năng lực tự chủ và bảo đảm an ninh mạng cho EU. Ảnh minh hoạ.

Huy động vốn, giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng

Song song với đạo luật, Ủy ban châu Âu đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư Công nghệ Chủ quyền (STEF), nhằm huy động tới 50 tỷ euro cho công nghệ lượng tử, AI và các lĩnh vực chiến lược.

Thực tế, đầu tư công của châu Âu cho lượng tử hiện đã vượt Mỹ và bám sát Trung Quốc, dự kiến đạt 8,6 tỷ euro trong năm nay. Tuy nhiên, EU lại hụt hơi ở dòng vốn tư nhân khi chỉ thu hút được 1,1 tỷ euro trong năm ngoái, kém xa mức 7 tỷ euro của Mỹ.

Thông qua STEF, EU kỳ vọng cứ mỗi 1 euro ngân sách công sẽ thu hút được tới 6 euro từ khu vực tư nhân, các nước thành viên và Ngân hàng Đầu tư châu Âu. Quỹ dự kiến hoạt động chậm nhất vào năm 2028, phối hợp với Quỹ Cạnh tranh châu Âu có ngân sách 234,3 tỷ euro, dự kiến triển khai từ tháng 1/2028.

Về chuỗi cung ứng, EC và các nước thành viên sẽ tăng cường giám sát nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Hiện có 9 trong tổng số 47 linh kiện lượng tử thiết yếu chưa có nhà cung cấp tại EU.

Tuy nhiên, quy định mua sắm công không yêu cầu toàn bộ linh kiện phải được sản xuất tại châu Âu. Doanh nghiệp ngoài EU vẫn có thể tham gia nếu có hiện diện chịu sự kiểm soát tại châu Âu và tuân thủ quy định của khối, phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đề xuất của EC hiện đang nhận được sự ủng hộ của Liên minh Công nghiệp Lượng tử châu Âu (QuIC), tổ chức đại diện hơn 240 đơn vị. Tuy nhiên, QuIC đề nghị EU đưa ra cam kết cụ thể về mua sắm công, đồng thời dành một phần vốn STEF cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp đang mở rộng quy mô.

Trong khi đó, Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA), IBM và Cisco nhấn mạnh EU cần duy trì hợp tác quốc tế, tránh để mục tiêu tự chủ công nghệ trở thành rào cản đối với việc tiếp cận các giải pháp tiên tiến từ bên ngoài.

Đề xuất Đạo luật Lượng tử sẽ được chuyển tới Nghị viện châu Âu xem xét trước khi trình Hội đồng châu Âu phê chuẩn. Đây được xem là bước đi nhằm củng cố năng lực công nghiệp lượng tử, giảm phụ thuộc công nghệ và chuẩn bị bảo vệ các hệ thống số trước những thách thức an ninh trong tương lai.

Theo Euronews