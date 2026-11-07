EU đặt trọng tâm thực thi cam kết khí hậu tại COP31

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại British Columbia, Canada. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Trong bối cảnh địa chính trị biến động và an ninh năng lượng chịu nhiều sức ép, EU nhấn mạnh chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu về khí hậu mà còn mang lại lợi ích kinh tế và củng cố an ninh năng lượng.

Tại hội nghị, EU sẽ thúc đẩy chiến dịch toàn cầu “Điện khí hóa ngay” (Electrify Now), đồng thời phát huy vai trò đồng chủ tịch Liên minh mở về thị trường carbon bắt buộc nhằm khuyến khích định giá carbon, giảm phát thải và thu hút đầu tư. Thông qua Câu lạc bộ Khí hậu và phối hợp với nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, EU cũng thúc đẩy công nghiệp hóa xanh và triển khai các sáng kiến hợp tác đa phương.

Về thích ứng với biến đổi khí hậu, Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố Khuôn khổ EU về khả năng chống chịu khí hậu, nhằm nâng cao năng lực dự báo, chuẩn bị và quản lý rủi ro trong nội khối. Tại COP31, EU sẽ thúc đẩy triển khai các chỉ số thích ứng đã được thống nhất tại COP30 trong khuôn khổ UAE-Belém về khả năng chống chịu khí hậu toàn cầu, tạo cơ sở để các quốc gia đánh giá tiến độ và nâng cao năng lực ứng phó.

Tài chính khí hậu tiếp tục là ưu tiên của EU. Năm 2025, EU và các nước thành viên cung cấp 32,3 tỷ euro (khoảng 36,01 tỷ USD) tài chính khí hậu từ nguồn công, đồng thời huy động thêm 9,3 tỷ euro từ khu vực tư nhân để hỗ trợ các đối tác giảm phát thải và thích ứng. Tại COP31, khối này sẽ thúc đẩy thực hiện Mục tiêu định lượng tập thể mới (NCQG), đặc biệt chú trọng nhu cầu của các nước kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển. EU cũng đề cao việc xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng khoa học và thúc đẩy triển khai Cơ chế chuyển đổi công bằng Belém.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định EU tiếp tục cam kết thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, hỗ trợ điện khí hóa trên toàn cầu và huy động tài chính khí hậu để các quốc gia cùng hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Bà nhấn mạnh châu Âu vẫn đang đi đúng hướng để trở thành châu lục đầu tiên đạt trung hòa khí hậu.

Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách Khí hậu, Phát thải ròng bằng 0 và Tăng trưởng sạch Wopke Hoekstra – trưởng đoàn đàm phán của EU tại COP31 - nhấn mạnh đây sẽ là “COP của thực thi”. Theo ông, EU kiên định với các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và thế giới cần hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C, thông qua cả giảm phát thải và tăng cường khả năng thích ứng.

Theo EC, từ năm 1990 đến nay, EU đã giảm gần 40% lượng phát thải khí nhà kính, trong khi quy mô kinh tế tăng gần 70%. Khối này đang hướng tới mục tiêu cắt giảm ít nhất 55% lượng phát thải vào năm 2030 và 90% vào năm 2040, tiến tới trung hòa khí hậu vào năm 2050. Trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2025, EU cam kết giảm phát thải ròng từ 66,25-72,5% vào năm 2035 so với mức năm 1990.