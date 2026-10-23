EU đạt thỏa thuận cải tổ thị trường nhằm giải phóng nguồn vốn đầu tư

Thỏa thuận này có thể giúp khơi thông hàng tỷ euro vốn đầu tư cho các lĩnh vực trọng điểm như quốc phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo thỏa hiệp ở cấp độ chính trị, các ngân hàng sẽ được phép giải phóng thêm vốn để cho vay đối với hộ gia đình, doanh nghiệp và các dự án cơ sở hạ tầng. Khuôn khổ mới sẽ giảm bớt yêu cầu về vốn đối với những giao dịch rủi ro thấp, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính cho các thành viên tham gia thị trường. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần được hoàn thiện và phê duyệt chính thức.

Đại diện Chính phủ Ireland (Ai-len), quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, cho biết chứng khoán hóa đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tài chính thông qua việc giải phóng vốn và hỗ trợ hoạt động cho vay. Mục tiêu của khối là hỗ trợ phục hồi thị trường mà không làm ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính, quyền lợi của nhà đầu tư hay tính toàn vẹn của thị trường.

Sáng kiến này là một phần trong liên minh tiết kiệm và đầu tư của EU, một gói cải cách nhằm luân chuyển tài sản tài chính hiệu quả hơn và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc cấp vốn cho các ngành then chốt. Khối gồm 27 quốc gia thành viên đang thúc đẩy cải tổ thị trường chứng khoán hóa trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, giá năng lượng cao, thâm hụt ngân sách chính phủ và những lo ngại về làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên nợ đang làm tăng mức bù rủi ro trên các thị trường tín dụng.

Theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường Tài chính châu Âu, tính đến cuối tháng 3/2024, tổng giá trị các khoản chứng khoán hóa đang lưu hành của khu vực này đạt 1.295 tỷ euro (khoảng 1.450 tỷ USD). Mặc dù con số này đã tăng 6,3% trong vòng một năm, quy mô thị trường chứng khoán hóa của châu Âu vẫn nhỏ hơn nhiều so với Mỹ.

Việc thúc đẩy thị trường chứng khoán hóa nằm trong nhóm giải pháp do cựu Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của khối. Quá trình đánh giá lại các quy định về chứng khoán hóa đã được EU triển khai từ năm 2024.