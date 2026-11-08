EU đặt lộ trình chấm dứt hợp tác năng lượng với Nga

EU tiến tới chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2027. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, tuyên bố trên được đưa ra đúng dịp kỷ niệm 15 năm tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) đầu tiên chính thức đi vào vận hành, ngày 8/11/2011.

Ông Maslennikov cho biết, tháng 5/2025, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố lộ trình từng bước loại bỏ năng lượng Nga khỏi thị trường EU.

Để triển khai kế hoạch này, ngày 26/1, các nước thành viên EU chính thức thông qua Quy định 2026/261 về việc chấm dứt nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga, bao gồm khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Theo lộ trình, lệnh cấm được triển khai theo từng giai đoạn, với mục tiêu chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu LNG từ cuối năm 2026 và khí đốt qua đường ống vào mùa Thu năm 2027. Trong một số trường hợp liên quan đến mục tiêu dự trữ khí đốt, thời hạn đối với khí đốt qua đường ống có thể kéo dài đến ngày 1/11/2027.

Đánh giá tác động của chính sách này, ông Maslennikov cho rằng các doanh nghiệp châu Âu đang phải đối mặt với chi phí điện cao gấp 2-3 lần so với các đối thủ tại Mỹ.

Ông cũng nhận định hoạt động sản xuất công nghiệp tại châu Âu suy giảm, đặc biệt trong các ngành hóa chất, thép và ô tô, trong khi nợ công và thâm hụt ngân sách của các nước thành viên EU tiếp tục gia tăng.

Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm, theo các số liệu do phía EU công bố, kể từ đầu năm 2026, khối này đã phải chi thêm 127 tỷ Euro (khoảng 141,2 tỷ USD) cho nhiên liệu hóa thạch.

(theo RIA Novosti)