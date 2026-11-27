Toàn cảnh phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Cấp Bộ trưởng CPTPP-ASEAN-EU 2026 diễn ra chiều ngày 26/11/2026 tại Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định đây là bước đi cụ thể nhằm củng cố an ninh kinh tế của EU trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu ngày càng nhiều thách thức. Tại Brussels, Ủy viên châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế Maros Sefcovic khẳng định việc ra mắt mạng lưới là "một bước đi cụ thể hướng tới khả năng chống chịu mạnh mẽ hơn và quan hệ đối tác chặt chẽ hơn" giữa EU và các thành viên CPTPP. Theo ông, nhờ chia sẻ thông tin sớm hơn và hợp tác chặt chẽ hơn, các bên có thể dự báo tốt hơn các nguy cơ gián đoạn, giảm thiểu điểm yếu và hỗ trợ doanh nghiệp cũng như người dân vốn phụ thuộc vào thương mại cởi mở và tin cậy.

Theo EC, mạng lưới sẽ giúp EU và các đối tác CPTPP sớm nhận diện rủi ro đối với chuỗi cung ứng, trao đổi thông tin nhanh hơn và phối hợp ứng phó khi xảy ra gián đoạn. Mạng lưới quy tụ các quan chức của các bên để đánh giá nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng cũng như tác động dây chuyền của những đợt gián đoạn từng xảy ra. Đây cũng là diễn đàn thảo luận về các thách thức có thể ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng liên khu vực và chia sẻ kinh nghiệm xử lý những rủi ro cụ thể.

EC cho rằng sáng kiến này không chỉ giúp nâng cao khả năng chuẩn bị trước những gián đoạn ngắn hạn, mà còn hỗ trợ các nỗ lực dài hạn của EU nhằm đa dạng hóa thương mại và xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn. Đây là ưu tiên của EU trong chiến lược an ninh kinh tế. Mạng lưới hoạt động trên cơ sở tự nguyện, không ràng buộc, và sẽ họp lần đầu vào đầu năm 2027 để chia sẻ kinh nghiệm từ các đợt gián đoạn trước đây và thống nhất cách thức vận hành.

Bên cạnh mạng lưới cảnh báo sớm, EU và các thành viên CPTPP còn đạt được nhiều kết quả khác tại Đối thoại. Các bên nhất trí xây dựng cách tiếp cận về hợp tác và chia sẻ thông tin đối với các biện pháp môi trường liên quan đến thương mại, giao các quan chức soạn thảo văn kiện tham chiếu về dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng, đồng thời thảo luận các cách đẩy mạnh hợp tác thương mại số nhằm tạo môi trường cởi mở, tin cậy và có thể dự báo cho nền kinh tế số. Một báo cáo chung về hợp tác thương mại số sẽ được trình lên các bộ trưởng trong nửa đầu năm 2027.

Theo Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng, EU và các thành viên CPTPP chia sẻ quan ngại về những hành vi bóp méo thị trường dẫn tới dư thừa công suất, cũng như về hành vi chèn ép kinh tế lợi dụng điểm yếu và sự phụ thuộc kinh tế. Các bên cam kết tránh áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại. Trong trường hợp cần ứng phó với gián đoạn hay cú sốc kinh tế, các biện pháp phải minh bạch, tương xứng, có mục tiêu cụ thể và không kéo dài quá mức cần thiết. Các bên cũng giao các quan chức tăng cường thực thi quy tắc xuất xứ và thủ tục hải quan, kể cả xử lý rủi ro trung chuyển bất hợp pháp và các hành vi lẩn tránh thuế.

EU và các đối tác CPTPP tái khẳng định cam kết chung với thương mại cởi mở, dựa trên luật lệ và cải cách thực chất Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với vai trò trụ cột của hệ thống thương mại đa phương. Các bên cũng khẳng định tiếp tục duy trì việc không áp thuế hải quan đối với giao dịch điện tử giữa các bên, dù lệnh tạm hoãn của WTO đã không được gia hạn tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 14 ở Yaoundé (Cameroon).

Theo TTXVN