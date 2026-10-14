EU cùng 33 quốc gia cam kết chung bảo vệ tự do hàng hải, phản đối các hạn chế trái luật

An toàn và thông suốt của những tuyến hàng hải trọng yếu phụ thuộc vào việc tôn trọng luật pháp quốc tế. (Nguồn: Unsplan)

Theo The Brussels Times, cam kết này được Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas công bố ngày 12/10, với sự tham gia của toàn bộ 27 nước thành viên EU và 33 quốc gia khác thuộc nhiều khu vực, trong đó có Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Anh, Na Uy, Oman và New Zealand.

Theo Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), cam kết nhấn mạnh các tuyến đường thủy trọng yếu phục vụ vận tải biển quốc tế là “mạch sống toàn cầu”, đồng thời khẳng định an toàn và thông suốt của những tuyến đường này phụ thuộc vào việc tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Các nước cảnh báo, những gián đoạn tại các tuyến hàng hải, đặc biệt là các tuyến đường có ý nghĩa chiến lược, có thể gây tác động trên phạm vi toàn cầu đối với thương mại, dòng chảy năng lượng, chuỗi cung ứng và an ninh lương thực. Việc áp đặt các hạn chế, điều kiện hoặc trở ngại khác đối với hoạt động đi lại hợp pháp qua những eo biển được sử dụng cho hàng hải quốc tế sẽ tạo ra “tiền lệ nguy hiểm”.

Tuyên bố khẳng định, không quốc gia nào được áp đặt các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với tàu thuyền trái với UNCLOS.

Để bảo vệ tự do hàng hải, các bên cam kết tăng cường hợp tác thông qua các cơ chế quốc tế và khu vực về quản trị, an ninh hàng hải, trong đó có Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Các nước cũng phản đối những hành động cưỡng ép hoặc đơn phương làm suy yếu trật tự quốc tế được xác lập theo UNCLOS, đồng thời ủng hộ các sáng kiến đa phương mang tính phòng vệ và không làm gia tăng căng thẳng.