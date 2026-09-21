EU cử chuyên gia hỗ trợ Greenland ứng phó rủi ro thiên tai, khí hậu

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông báo của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết phái bộ được triển khai theo đề nghị của Greenland và Đan Mạch, thông qua Cơ chế Bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu (EU), nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ dân sự trong bối cảnh các rủi ro thiên tai và khí hậu tại Bắc Cực ngày càng gia tăng.

Greenland đang đối mặt với nhiều nguy cơ như cháy rừng, lở đất, sóng thần, tuyết lở và lũ lụt do băng tan. Theo EC, các hiện tượng này được dự báo xảy ra thường xuyên hơn trong bối cảnh Trái Đất nóng lên, trong khi điều kiện địa lý xa xôi và khắc nghiệt tại Bắc Cực có thể khiến việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp trở nên khó khăn hơn.

Phái bộ gồm các chuyên gia đến từ Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan và Thụy Điển, cùng hai sĩ quan liên lạc của Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp (ERCC) thuộc EC. Nhóm chuyên gia sẽ làm việc với chính quyền Greenland, Đan Mạch và các lực lượng ứng cứu tại chỗ, đồng thời tiến hành khảo sát thực địa.

Nội dung rà soát tập trung vào kế hoạch và cơ chế điều phối ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế, quản lý rủi ro thiên tai, thông tin liên lạc, cũng như khả năng tiếp nhận và điều phối viện trợ quốc tế khi cần thiết. Sau đợt triển khai, nhóm chuyên gia sẽ đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực ứng phó và mở rộng hợp tác giữa Greenland, Đan Mạch và các đối tác châu Âu.

Ủy viên châu Âu phụ trách Chuẩn bị sẵn sàng và Quản lý khủng hoảng Hadja Lahbib nhấn mạnh tại Bắc Cực, khoảng cách xa xôi và điều kiện khắc nghiệt có thể khiến một tình huống khẩn cấp nhanh chóng trở thành khủng hoảng. Theo bà, phái bộ nhằm tăng cường khả năng chống chịu của Greenland, tập hợp chuyên môn và kinh nghiệm của các nước châu Âu, qua đó nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó.

Phái bộ được triển khai trong bối cảnh hợp tác giữa EU, Greenland và Đan Mạch tại Bắc Cực đang được mở rộng. Trong chuyến thăm Nuuk ngày 7/9, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cùng lãnh đạo Greenland và Đan Mạch đã ký tuyên bố chung mới, trong đó đề cập tăng cường hợp tác về bảo vệ dân sự, khả năng chống chịu trước thiên tai và chuẩn bị ứng phó khủng hoảng.

Việc phái bộ được triển khai chưa đầy hai tuần sau chuyến thăm Nuuk cho thấy EU đang cụ thể hóa các cam kết hợp tác với Greenland trong lĩnh vực ứng phó khẩn cấp và tăng cường khả năng chống chịu tại Bắc Cực.