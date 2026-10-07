EU công bố loạt biện pháp ứng phó khủng hoảng năng lượng

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Bà Ursula von der Leyen cho biết các nhà xuất khẩu sẽ được gia hạn thêm một năm để tuân thủ quy định về khí mê-tan, nhằm tiết kiệm chi phí trong thời điểm khủng hoảng.

Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ khởi động đối thoại chiến lược về các nhà máy lọc dầu châu Âu để giảm chi phí và bảo đảm nguồn cung, bao gồm cả nhu cầu quốc phòng.

Đáng chú ý, EU sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới để gộp nhu cầu năng lượng của các quốc gia thành viên, chuyển từ mô hình kết nối đơn thuần sang tổng hợp nhu cầu và mua chung.

Bà von der Leyen cũng nhấn mạnh mục tiêu tăng gấp đôi tỷ trọng điện năng trong tiêu thụ năng lượng vào năm 2040, có thể giúp EU cắt giảm 260 tỷ euro nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch mỗi năm.

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