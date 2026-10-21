EU công bố Chiến lược Bắc Cực mới, tập trung vào an ninh, kinh tế và biến đổi khí hậu

Cảnh quan Bắc Cực gần Longyearbyen, quần đảo Svalbard, Na Uy, tháng 4/2023. (Ảnh: Reuters)

Theo thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu (EC), khi các tuyến hàng hải mới được mở ra và tài nguyên dần lộ diện, cục diện an ninh và kinh tế của khu vực Bắc Cực đang thay đổi. Căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược và các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng.

Về an ninh, EU dự kiến hợp tác với các đối tác Bắc Cực, đồng thời bổ trợ cho NATO, nhằm tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó và hành động trong tình huống khẩn cấp.

Về biến đổi khí hậu, EU nhấn mạnh Bắc Cực đang ấm lên với tốc độ gần gấp bốn lần mức trung bình toàn cầu. Khối này sẽ đẩy mạnh quan sát, giám sát và nghiên cứu khí hậu tại khu vực để hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu và có biện pháp ứng phó hiệu quả.

Về kinh tế, EU sẽ thúc đẩy xây dựng hạ tầng giao thông, năng lượng và số tại Bắc Cực, tăng cường kết nối giữa châu Âu và khu vực này.

Chiến lược mới cũng đề ra việc tăng cường hợp tác giữa EU với người bản địa và các cộng đồng địa phương ở Bắc Cực, tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân.