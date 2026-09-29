EU có thể đưa Việt Nam ra khỏi danh sách không hợp tác về thuế trong tháng 10

Vnbusiness cho hay, theo Bloomberg ngày 28/9, dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề, EU đang chuẩn bị đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ không hợp tác về thuế, nhưng chưa xóa tên hoàn toàn mà chuyển sang diện các nước còn cam kết cải cách.

Quyết định dự kiến được đưa ra tại cuộc họp Bộ trưởng Tài chính EU ở Luxembourg ngày 9/10, cùng thời điểm Panama được xem xét đưa ra khỏi danh sách. Đây vẫn là thông tin chưa chính thức. Nếu được thông qua, Việt Nam sẽ rời danh sách đen sau gần 8 tháng.

EU duy trì danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ không hợp tác về thuế nhằm thúc đẩy minh bạch và hạn chế trốn, tránh thuế. Danh sách được rà soát 2 lần mỗi năm. Theo Hội đồng EU, Việt Nam bị đưa vào danh sách ngày 17/2/2026 sau khi Diễn đàn Toàn cầu của OECD đánh giá Việt Nam chưa đáp ứng chuẩn mực về trao đổi thông tin thuế theo yêu cầu, hay EOIR.

(Ảnh minh họa)

Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Việt Nam được EU đưa ra khỏi diện các nước còn cam kết cải cách. Tháng 10/2025, EU xác nhận Việt Nam đã hoàn thành cam kết về chuẩn báo cáo theo từng quốc gia, CbCR, và loại Việt Nam khỏi Phụ lục II. Đến tháng 11/2025, đánh giá của OECD về EOIR lại xếp Việt Nam ở mức “không tuân thủ”, dẫn tới việc EU đưa Việt Nam vào Phụ lục I vào tháng 2/2026.

Sau khi bị đưa vào danh sách, Việt Nam cho biết đang triển khai kế hoạch hành động nhằm thực hiện các khuyến nghị của OECD và tăng cường hợp tác thuế với các đối tác, trong đó có EU.

Việc chuyển sang diện các nước còn cam kết cải cách, nếu được EU thông qua, cũng không đồng nghĩa Việt Nam đã hoàn tất các yêu cầu. Đây vẫn là trạng thái dành cho những nước chưa đáp ứng đầy đủ chuẩn mực nhưng đang thực hiện các cam kết cải cách. Theo cơ chế của EU, tên một quốc gia chỉ được đưa khỏi diện này sau khi hoàn thành các cam kết liên quan.

Theo Vietnamfinance, trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã lên tiếng về việc EU đưa Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế, căn cứ kết quả rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đối với Việt Nam trong niên độ 2021 - 2023.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 22/2 về vấn đề này, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài”.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết thêm, ngay trong quá trình rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của OECD, Việt Nam đã tiếp thu, sửa đổi và đã bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp như Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về quản lý doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao mức độ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế.

Việc nằm trong danh sách của EU không phải lệnh cấm thương mại và cũng không đồng nghĩa hàng hóa Việt Nam bị áp thêm một mức thuế chung khi xuất khẩu sang EU. Tác động đáng chú ý hơn nằm ở các giao dịch tài chính, nghĩa vụ tuân thủ và cách các đối tác châu Âu đánh giá rủi ro liên quan đến Việt Nam, theo Vnbusiness.

Vì vậy, nếu Việt Nam được chuyển khỏi danh sách đen trong kỳ rà soát tháng 10, áp lực tuân thủ đối với một số giao dịch có thể giảm. Các nước áp dụng cách tiếp cận “tĩnh” như Đức và Hà Lan sẽ không đưa Việt Nam vào diện áp dụng các quy định mới từ năm 2027.

Tại Hà Lan, mức thuế khấu trừ 25,8% đối với lãi vay, tiền bản quyền và cổ tức trả cho các bên liên kết tại những thẩm quyền nằm trong danh sách của EU chỉ được kích hoạt từ ngày 1/1/2027 nếu Việt Nam vẫn còn trong danh sách sau kỳ rà soát tháng 10. Trong khi đó, Pháp áp dụng thêm các tiêu chí riêng ở cấp quốc gia nên vẫn có thể tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách của nước này, ngay cả khi EU có điều chỉnh.