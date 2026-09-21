EU có cơ sở lưu trữ CO2 quy mô lớn đầu tiên, công suất tới 8 triệu tấn/năm

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Một dự án thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) do INEOS dẫn đầu tại Đan Mạch vừa được khánh thành hồi cuối tuần qua, trở thành cơ sở lưu trữ CO2 quy mô đầy đủ đầu tiên tại Liên minh châu Âu (EU), tập đoàn hóa chất và năng lượng INEOS của Anh cho biết.

Cơ sở lưu trữ CO2 Greensand, do INEOS Energy triển khai cùng các đối tác Harbour Energy và Quỹ Biển Bắc Đan Mạch (Nordsøfonden), đã được Quốc vương Frederik X của Đan Mạch chính thức khánh thành.

Trong giai đoạn thương mại đầu tiên, dự án Greensand dự kiến lưu trữ tới 400.000 tấn CO2 mỗi năm, trước khi nâng công suất lên mức tiềm năng 4-8 triệu tấn/năm khi đạt công suất thiết kế đầy đủ.

INEOS sẽ thu gom CO2 chủ yếu từ các nhà máy sản xuất biomethane của Đan Mạch. Sau khi được thu giữ, CO2 sẽ được hóa lỏng, vận chuyển bằng xe tải tới một cảng CO2 chuyên dụng tại cảng Esbjerg, sau đó được vận chuyển bằng tàu Carbon Destroyer 1 - tàu chuyên dụng đầu tiên của EU được thiết kế để vận chuyển CO2 - và bơm xuống mỏ Nini West.

Nini West là một mỏ dầu đã cạn kiệt, nằm cách bờ khoảng 250 km, ở độ sâu khoảng 1.800 m dưới đáy biển.

"Châu Âu sẽ không thể đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 nếu chỉ đóng cửa các nhà máy và xuất khẩu việc làm. Chúng ta cần những giải pháp cho phép ngành công nghiệp duy trì sức cạnh tranh đồng thời giảm phát thải. Greensand cho thấy điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được", Chủ tịch INEOS, Sir Jim Ratcliffe, cho biết trong một tuyên bố.

Theo vị tỷ phú này, dự án "là một hoạt động kinh doanh lưu trữ carbon hoàn chỉnh và đang vận hành. Công nghệ đã được chứng minh là hoạt động hiệu quả. Cơ sở lưu trữ đã sẵn sàng".

Ông Ratcliffe từng chỉ trích "các chính sách năng lượng và carbon đang gây tổn hại nghiêm trọng của châu Âu", cho rằng những chính sách này đang đẩy nhiều ngành công nghiệp, trong đó có ngành hóa chất, đến bên bờ vực suy thoái.

Bình luận về dự án lưu trữ carbon tại Đan Mạch, ông Ratcliffe cho rằng: "Thách thức hiện nay là tạo ra những điều kiện phù hợp để hoạt động thu giữ carbon có thể nhanh chóng phát triển trên quy mô lớn trên toàn châu Âu".

Greensand là cơ sở lưu trữ carbon đầu tiên của EU, nhưng không phải là cơ sở đầu tiên tại châu Âu.

Năm ngoái, dự án thu giữ và lưu trữ carbon Northern Lights đã lưu trữ những lượng CO2 đầu tiên ngoài khơi phía tây Na Uy - quốc gia không phải thành viên EU. Các tập đoàn dầu khí lớn Equinor, TotalEnergies và Shell là những đối tác của dự án Northern Lights.

Các đối tác cũng đã đưa ra quyết định đầu tư mở rộng công suất vận chuyển và lưu trữ của Northern Lights từ 1,5 triệu tấn lên tối thiểu 5 triệu tấn CO2 mỗi năm, sau khi ký một thỏa thuận thương mại với công ty năng lượng Thụy Điển Stockholm Exergi về việc vận chuyển và lưu trữ xuyên biên giới tới 900.000 tấn CO2 có nguồn gốc sinh học mỗi năm.