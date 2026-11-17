Trong ngày 16/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã giải ngân 1,71 tỷ Euro cho Ukraine trong khuôn khổ khoản vay hỗ trợ trị giá 90 tỷ Euro dành cho quốc gia Đông Âu.

Khoản tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ cho máy bay không người lái (UAV/drone), đạn dược và các hệ thống phòng không – bao gồm radar cảnh báo sớm cùng tên lửa – nhằm đáp ứng những nhu cầu quân sự cấp bách của Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại với Nga.

Thông tin trên được cơ quan điều hành Liên minh châu Âu (EU) công bố trên trang web của mình.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine", Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết trong một tuyên bố khi EC công bố khoản giải ngân.

Đây là khoản thanh toán thứ 8 dành cho Ukraine trong khuôn khổ thành phần quốc phòng thuộc Khoản vay Hỗ trợ Ukraine.

Khoản tiền này sẽ hỗ trợ việc mua sắm các thiết bị quốc phòng từ các nhà sản xuất tại Ukraine và châu Âu. Khoảng 40% tổng số tiền giải ngân sẽ được dùng để chi trả cho các hợp đồng với các nhà sản xuất có trụ sở tại Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: Türkiye Today

Trong thời gian còn lại đến hết năm 2026, EU vẫn còn 23,6 tỷ Euro hỗ trợ tài chính dành cho Ukraine. Con số này bao gồm khoảng 19,2 tỷ Euro từ Khoản vay Hỗ trợ Ukraine, trong đó 10,2 tỷ Euro dành cho năng lực công nghiệp quốc phòng của Ukraine và 9 tỷ Euro để hỗ trợ ngân sách.

Ngoài ra, gần 4,4 tỷ Euro hỗ trợ ngân sách vẫn sẵn sàng được giải ngân trong năm nay thông qua Cơ chế Hỗ trợ Ukraine – khoản tiền này không bao gồm phần bổ sung từ Khoản vay Hỗ trợ Ukraine.

Việc giải ngân các khoản tiền này phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện cần thiết được quy định trong các văn bản pháp lý liên quan, EC lưu ý.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, EU cùng các quốc gia thành viên đã cung cấp tổng cộng 237,6 tỷ Euro hỗ trợ cho Ukraine, trong đó có 3,8 tỷ Euro thu được từ các tài sản của Nga đang bị phong tỏa.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận, đợt giải ngân mới nhất vào ngày 16/11 đã nâng tổng số tiền mà Kiev nhận được trong khuôn khổ Khoản vay Hỗ trợ Ukraine lên 18,1 tỷ Euro.

Nguồn tài chính này không chỉ nhằm mục đích tài trợ cho việc mua sắm vũ khí tức thời, mà còn hướng tới hiện đại hóa nền tảng công nghệ và công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Ngoài ra, sáng kiến này còn được thiết kế để hỗ trợ quá trình từng bước tích hợp các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine vào ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu rộng lớn hơn.

Minh Đức (Theo Defense Express, ec.europa.eu)