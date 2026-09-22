EU chính thức triển khai cải cách hải quan toàn diện

AI đang giúp phim ngắn Trung Quốc được sản xuất nhanh hơn, rẻ hơn và với quy mô chưa từng có. Nhưng khi hàng trăm nghìn tác phẩm cùng xuất hiện, bài toán của thị trường không còn là sản xuất được bao nhiêu phim, mà là làm thế nào để tạo ra nội dung đủ khác biệt và có giá trị với khán giả.