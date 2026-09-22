EU chính thức triển khai cải cách hải quan toàn diện
Ngày 21/9, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo những cải cách hải quan của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức có hiệu lực. Đây là bước khởi đầu cho một hệ thống hải quan hiện đại, thông minh và đơn giản hơn trên toàn khối.Theo EC, cải cách nhằm số hóa hệ thống hải quan, lấy dữ liệu làm nền tảng và giúp hải quan EU ứng phó tốt hơn với các thách thức của thương mại quốc tế. Hai trụ cột của cải cách là Bộ luật Hải quan Liên minh sửa đổi và Cơ quan Hải quan EU mới thành lập.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/eu-chinh-thuc-trien-khai-cai-cach-hai-quan-toan-dien/7246.html