EU chính thức gia hạn trừng phạt với hơn 3.000 mục tiêu liên quan xung đột Nga-Ukraine thêm 3 năm

EU gia hạn các biện pháp hiện áp dụng với hơn 3.000 cá nhân và thực thể liên quan xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: 1lurer)

Theo thông cáo của Hội đồng EU, các biện pháp hiện áp dụng với hơn 3.000 cá nhân và thực thể, bao gồm hạn chế đi lại đối với thể nhân, phong tỏa tài sản và cấm cung cấp vốn hoặc các nguồn lực kinh tế khác cho những đối tượng bị nêu tên.

Trong khuôn khổ rà soát định kỳ lần này, Hội đồng cũng quyết định không gia hạn việc đưa vào danh sách đối với ba cá nhân và một thực thể, đồng thời xóa tên ba người đã qua đời.

Thông cáo nhắc lại rằng, sau ngày 24/2/2022, để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, EU đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Moscow. Các mục tiêu được nêu gồm làm suy yếu đáng kể nền kinh tế của Nga, hạn chế nguồn thu năng lượng, tước đi khả năng tiếp cận các công nghệ và thị trường thiết yếu, cũng như nhắm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này.

Hội đồng khẳng định EU vẫn quyết tâm gia tăng sức ép để Nga chấm dứt hoạt động quân sự và bước vào đàm phán thực chất hướng tới hòa bình.

Văn kiện cũng dẫn lại kết luận của Hội đồng châu Âu ngày 18/6 vừa qua, tái khẳng định sự ủng hộ đối Ukraine, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ toàn diện về chính trị, tài chính, kinh tế, nhân đạo, quân sự và ngoại giao, phối hợp với các đối tác và đồng minh cùng quan điểm.

Điểm mới quan trọng nhất của quyết định lần này nằm ở thời hạn. Trừng phạt cá nhân của EU đòi hỏi sự nhất trí tuyệt đối của 27 nước thành viên, nên mỗi kỳ gia hạn 6 tháng đều mở ra một cơ hội để bất kỳ thủ đô nào biến toàn bộ danh sách thành “con tin” cho một yêu sách riêng.

Đối với các ngân hàng, doanh nghiệp và định chế lưu ký đang nắm giữ tài sản bị phong tỏa, đây cũng là lần đầu tiên họ có một khung pháp lý ổn định trong nhiều năm thay vì phải chuẩn bị cho một hạn chót mỗi nửa năm.

Thông cáo chính thức không nêu danh tính các cá nhân được rút khỏi danh sách, nhưng tờ La Libre của Bỉ cho biết, trong số này có hai tỷ phú Nga Alisher Usmanov và Mikhail Fridman. Slovakia từ lâu yêu cầu xóa tên cả hai. Đầu tháng 9, Pháp đưa ra yêu cầu tương tự đối với ông Usmanov, do vấn đề an ninh quốc gia. Luxembourg thông báo rằng nếu ông Usmanov được xóa tên thì ông Fridman cũng phải được đối xử tương tự. Tỷ phú này đang kiện Luxembourg đòi bồi thường cho khối tài sản bị phong tỏa ước tính khoảng 16 tỷ USD, đồng thời kiện Hội đồng EU ra Tòa Sơ thẩm châu Âu.

Trong khi đó, Latvia khẳng định phản đối đến cùng việc dỡ trừng phạt. Tại Kiev, Ngoại trưởng Ukraine gọi việc xóa tên hai tỷ phú là không thể chấp nhận, cảnh báo điều đó gửi tín hiệu sai lầm tới Moscow.

Với Bỉ, nước chủ nhà của các thể chế châu Âu đứng ở tâm điểm của một hồ sơ nhạy cảm là tài sản Nga bị phong tỏa. EU đang nắm giữ 210 tỷ Euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn đặt tại Euroclear ở ngay trung tâm Brussels. Đầu tháng 9, khi Thụy Điển, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ba Lan nối lại đề xuất dùng số tài sản này để hỗ trợ Ukraine, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot đã bác bỏ, khẳng định lập trường của Bỉ không thay đổi suốt một năm qua.