EU chia thành ba phe về ứng viên đàm phán với Nga

EU hiện bị chia rẽ trong việc lựa chọn ứng viên tham gia đàm phán với Nga. Ảnh: Shutterstock

Trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh nỗ lực làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine và châu Âu dường như đã giành được một vị trí ở bàn đàm phán, những tranh cãi về việc ai sẽ đại diện cho EU đang có nguy cơ làm lu mờ hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Ireland, sự kiện mà ngay từ đầu vốn không được lên kế hoạch để bàn về vấn đề Ukraine.

Tờ Politico và hãng thông tấn TASS trích dẫn các nguồn tin cho biết EU đã chia thành ba phe về việc ai sẽ đại diện cho khối trong các cuộc đàm phán với Nga. Phe thứ nhất ủng hộ Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Một số nhà ngoại giao giấu tên cho rằng ông là "ứng viên tự nhiên" nhờ vào vị trí đang nắm giữ.

Nhóm thứ hai gồm Pháp và Đức. Cả hai nước đều không muốn từ bỏ vị trí riêng của mình tại bàn đàm phán để nhường chỗ cho đại diện từ Brussels.

Phe thứ ba được mô tả là "phe đơn độc nhất", ủng hộ bà Kaja Kallas, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao cho rằng lập trường cứng rắn chống Nga của bà Kallas sẽ ngăn cản quan chức này trở thành người đàm phán. Một vài ý kiến ​​thậm chí gọi đề xuất đề cử bà Kallas là một "trò đùa", đồng thời nhận định bà "có lẽ là người tệ nhất mà bạn có thể chọn".

Một quan chức cấp cao của EU lưu ý các nhà lãnh đạo khối khó có khả năng chính thức bổ nhiệm một đặc phái viên tại cuộc họp ngày 13/11, nhưng các cuộc thảo luận có thể dẫn đến một “thỏa thuận chung” rộng hơn về cách thức đại diện cho châu Âu.

Ngoại trưởng Ireland Helen McEntee chia sẻ rằng tại các cuộc đàm phán ngày 13/11, các nhà lãnh đạo EU vẫn cần phải “xem xét kỹ lưỡng hơn” vấn đề này. Tuy nhiên, họ có thể không còn nhiều thời gian.

Trong tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thúc giục EU nhanh chóng chọn bất kỳ ai thay mặt khối lên tiếng. Ông Zelensky nói: “Tôi cho rằng chậm nhất là vào tháng 11, chúng ta cần phải thống nhất ai sẽ là người đại diện cho châu Âu trong các cuộc thương lượng”.