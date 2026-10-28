EU chia rẽ về đề xuất trao quy chế thành viên liên kết cho Canada

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Liên minh châu Âu (EU) chưa đạt đồng thuận về đề xuất trao quy chế “thành viên liên kết” cho Canada, khi ít nhất 4 quốc gia thành viên phản đối dự thảo tuyên bố có đề cập quy chế này, chỉ một ngày trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU - Canada tại Montreal.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels (Bỉ), bất đồng xuất hiện trong các cuộc đàm phán giữa đại sứ các nước thành viên EU ngày 26/10, khi các bên không thống nhất được cách diễn đạt trong dự thảo tuyên bố chung.

Ngày 27/10, EU áp dụng “cơ chế im lặng”, theo đó văn bản sẽ được thông qua nếu không có nước nào phản đối trước thời hạn quy định. Tuy nhiên, Đức cùng ít nhất 3 quốc gia khác đã phá vỡ cơ chế này, khiến vấn đề phải được đưa ra thảo luận lại tại cuộc họp đại sứ ngày 28/10.

Tranh cãi cho thấy các nước EU còn bất đồng về ý tưởng “thành viên liên kết” do Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất với Thủ tướng Canada Mark Carney trong bài phát biểu Thông điệp Liên minh hồi tháng 9. Theo tờ Politico, một số thành viên không hài lòng vì cho rằng đề xuất được đưa ra khi chưa tham vấn đầy đủ các nước trong EU.

Bất đồng diễn ra ngay trước Hội nghị Thượng đỉnh EU - Canada dự kiến tổ chức tại Montreal trong 2 ngày 29-30/10, với sự tham dự của bà von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa,

Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cùng nhiều ủy viên EC. Hai bên dự kiến thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, năng lượng, giáo dục và Bắc Cực.

Trước đó, trong dự thảo tuyên bố chung ngày 1/10, EU và Canada dự kiến công bố một loạt sáng kiến hợp tác, gồm thương mại số, khoáng sản quan trọng, năng lượng, công nghệ và ứng phó cháy rừng.

Hai bên cũng xem xét mở rộng trao đổi học tập, nghiên cứu và làm việc xuyên Đại Tây Dương, trong đó Canada dự kiến khởi động đàm phán tham gia chương trình trao đổi thanh niên Erasmus của EU.

Đề xuất quy chế thành viên liên kết được kỳ vọng đưa quan hệ EU - Canada vượt ra ngoài khuôn khổ Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA). Tuy nhiên, việc các nước thành viên chưa thống nhất cách đề cập vấn đề này có thể gây khó khăn cho nỗ lực thể hiện một lập trường chung tại hội nghị sắp tới.