EU chi thêm 25 triệu Euro, mở rộng hợp tác quản lý di cư tại miền Đông Libya

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ tăng cường hỗ trợ quản lý di cư tại miền Đông Libya. (Nguồn: USNews)

Thông tin được nêu trong thư của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen gửi lãnh đạo các nước thành viên EU.

Khoản tài trợ mới sẽ hỗ trợ công tác quản lý biên giới, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và chống buôn lậu người tại miền Đông Libya, khu vực do lực lượng của Tướng Khalifa Haftar kiểm soát.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh EU đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vượt Địa Trung Hải tới châu Âu.

Kể từ năm 2011, tình trạng bất ổn kéo dài và sự chia rẽ quyền lực giữa miền Đông và miền Tây đã gây nhiều trở ngại cho công tác quản lý biên giới tại quốc gia Bắc Phi này.

Từ đó, Libya trở thành một trong những điểm trung chuyển chính của người di cư tìm cách đến châu Âu bằng đường biển.

Mặc dù EU chỉ chính thức công nhận chính quyền đặt tại Tripoli, khối này đã tăng cường tiếp xúc với chính quyền miền Đông Libya từ năm 2025, trong bối cảnh số người di cư khởi hành từ khu vực này gia tăng.

Trước đó, hồi tháng 7, EU thông báo kế hoạch thành lập Trung tâm Điều phối cứu hộ hàng hải tại thành phố Benghazi, nhằm tăng cường hợp tác với chính quyền miền Đông Libya trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Liên quan các biện pháp quản lý di cư, Chủ tịch EC cho biết, EU đang phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) hỗ trợ người di cư tự nguyện hồi hương về nước xuất xứ, đồng thời tìm cách hạn chế dòng người đến Libya với mục đích tiếp tục vượt biên trái phép vào EU.