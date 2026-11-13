EU chi nhiều hơn cho LNG Nga trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực

Liên minh châu Âu (EU) đã chi nhiều tiền hơn để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga so với tổng giá trị nhập khẩu trong cả năm 2025, trong khi chỉ còn khoảng một tháng rưỡi trước khi lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu LNG từ Nga của EU có hiệu lực. Nhóm vận động môi trường Urgewald của Đức cho biết thông tin này hôm thứ Năm.

Theo ước tính của Urgewald, dựa trên dữ liệu theo dõi tàu biển của công ty phân tích hàng hóa Kpler, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, EU đã chi tới 9,6 tỷ USD (8,7 tỷ euro) để nhập khẩu khí đốt từ dự án LNG Yamal của Nga.

Như vậy, hóa đơn nhập khẩu LNG Nga của EU đã cao hơn khoảng 21% so với mức ước tính 8 tỷ USD (7,2 tỷ euro) mà khối này đã thanh toán trong cả năm 2025, theo thông tin được các nhà vận động môi trường công bố và TradeWinds dẫn lại.

EU chỉ còn khoảng 50 ngày trước khi lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu LNG của Nga chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2027.

Trong năm nay, châu Âu đã phải trả mức giá cao hơn cho LNG nhập khẩu sau khi cuộc chiến tại Iran và tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz làm gián đoạn một phần lớn nguồn cung LNG của Qatar, đẩy giá LNG chuẩn và giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu cũng như châu Á tăng mạnh.

Do đó, trước khi lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu LNG từ dự án Yamal có hiệu lực, châu Âu vẫn tiếp tục nhập khẩu LNG của Nga và phải trả mức giá cao hơn cho nguồn cung này.

Chỉ riêng trong tháng 10, doanh thu xuất khẩu LNG của Nga từ các lô hàng đã được dỡ xuống cảng đã tăng 3%, lên 85 triệu USD (77 triệu euro) mỗi ngày, mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm 4% so với tháng trước. Đây là kết quả trong báo cáo phân tích hàng tháng do Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), có trụ sở tại Phần Lan, công bố hôm thứ Năm.

Trái lại, khối lượng LNG Nga được bốc lên tàu trong tháng 10 tăng 5% so với tháng 9. Theo phân tích của CREA, mức tăng này chủ yếu nhờ hoạt động bốc hàng tại dự án LNG Yamal của Nga tăng 17% và dự án Arctic LNG 2 đang chịu lệnh trừng phạt tăng 20%. Những mức tăng này đã bù đắp cho sự sụt giảm 13% tại Kamchatka, cũng như việc hoạt động bốc hàng tại các cảng Portovaya và Murmansk bị đình chỉ.

Phân tích của CREA cho thấy EU tiếp tục là khách hàng mua LNG lớn nhất của Nga trong tháng 10, chiếm gần một nửa (47%) tổng lượng LNG xuất khẩu của nước này. Trung Quốc đứng thứ hai với 26%, tiếp theo là Nhật Bản với 18% và Hàn Quốc với 6%.