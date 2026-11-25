EU triển khai loạt biện pháp bảo vệ biên giới phía Đông. (Nguồn: Getty Images)

Trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường an ninh biên giới, Cao ủy châu Âu về Nội vụ và Di cư Magnus Brunner nhận định, các mối đe dọa hiện nay không chỉ đến từ các cuộc tấn công quân sự trực diện mà còn biểu hiện dưới nhiều hình thức khác như lợi dụng dòng người di cư, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), tấn công mạng và phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Để ứng phó với những nguy cơ này, hơn 600 nhân viên của Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ bờ biển châu Âu (Frontex) đang phối hợp với lực lượng biên phòng các nước thành viên dọc tuyến biên giới phía Đông, kéo dài từ Phần Lan đến Bulgaria. Khối này cũng lên kế hoạch thành lập lực lượng phản ứng nhanh, xây dựng trung tâm chống UAV và tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn tại khu vực Baltic.

Cùng với đó, 50 triệu Euro được dành để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm An ninh hàng hải tại Biển Đen, do Bulgaria và Romania phối hợp triển khai. Dự án nhằm tăng cường an ninh cho tuyến vận tải có vai trò chiến lược đối với hoạt động thương mại trong khu vực.

EU cũng đang siết chặt kiểm soát thị thực và dự kiến sửa đổi Bộ luật Thị thực vào đầu năm 2027, trong đó bổ sung các biện pháp hạn chế đối với công dân một số quốc gia được xác định có nguy cơ đe dọa an ninh.

Tính đến tháng 11, hệ thống xuất nhập cảnh mới đã ghi nhận 250 triệu lượt qua lại, phát hiện gần 85.000 trường hợp sử dụng giấy tờ không hợp lệ và ngăn chặn hơn 70.000 nguy cơ an ninh.

Ngoài ra, một cơ chế ứng phó khẩn cấp phù hợp với luật pháp quốc tế cũng đang được xây dựng nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên nằm trên tuyến đầu.