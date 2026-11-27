Áp lực từ mốc thời gian cuối năm và làn sóng bầu cử

Tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ngày 26/11 tại Brussels (Bỉ), lãnh đạo 27 quốc gia thành viên đã tập trung bàn thảo về dự thảo ngân sách dài hạn của khối cho giai đoạn 2028-2034 có quy mô gần 1.600 tỷ euro (tương đương 1.800 tỷ USD) cùng kế hoạch duy trì nguồn lực tài chính cho Kiev. Dù các cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi và thẳng thắn, hội nghị khép lại mà chưa đạt được sự đồng thuận cuối cùng.

Dù khuôn khổ ngân sách mới phải đến năm 2028 mới chính thức có hiệu lực, cả Pháp và Đức đều coi việc đạt được thỏa thuận trong vòng một tháng tới là nhiệm vụ cấp bách. Nguyên nhân xuất phát từ lịch trình chính trị dày đặc của châu Âu trong năm 2027, khi hàng loạt quốc gia thành viên gồm Pháp, Italy, Ba Lan, Hy Lạp, Estonia, Phần Lan và Slovakia đồng loạt tổ chức tổng tuyển cử. Bất kỳ sự thay đổi nào trên chính trường các nước này đều có thể làm đảo lộn tiến trình đàm phán vốn đòi hỏi sự nhất trí tuyệt đối của cả 27 nước thành viên EU.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Giới quan sát nhận định, tâm điểm hiện dồn vào cuộc bầu cử tổng thống Pháp dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 5/2027. Theo nhiều trang báo châu Âu, bà Marine Le Pen đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Bà Le Pen từng nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt viện trợ tài chính cho Ukraine cũng như cắt giảm mạnh mức đóng góp của Pháp vào ngân sách chung của EU nếu đắc cử.

Phát biểu với báo giới sau phiên họp của các quốc gia EU, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định thời hạn chót để hoàn tất đàm phán là cuối năm nay. Ông nhấn mạnh: "Sau ngày 31/12, xét cả về mặt chính trị lẫn nguyên tắc dân chủ, tôi sẽ không còn ở vị thế phù hợp để mở lại các cuộc thảo luận về ngân sách và đưa chúng tới đích, bởi khi đó nước Pháp đã bước vào giai đoạn quá cận kề cuộc bầu cử tổng thống", Reuters đưa tin.

Đồng quan điểm với nhà lãnh đạo Pháp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng xác nhận cuối năm 2026 là cột mốc mà các nhà lãnh đạo EU đang dốc sức hướng tới. Dù cuộc họp ngày 26/11 chưa thể thu hẹp mọi bất đồng, các nội dung trao đổi sẽ là cơ sở quan trọng để Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa xây dựng một bản đề xuất hoàn chỉnh trong vài tuần tới, hướng tới mục tiêu thông qua tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào hai ngày 17 và 18/12.

Nhìn nhận một cách lạc quan về tiến trình này, Thủ tướng Áo Christian Stocker cho rằng ngay cả những vòng đàm phán chưa mang lại kết quả như kỳ vọng cũng là bước đệm cần thiết. Theo ông, việc nhận diện rõ những điểm nghẽn hiện tại sẽ giúp các bên biết chính xác cần làm gì để bảo đảm thành công trong cuộc họp quyết định sắp tới.

Theo dự thảo hiện hành, tổng quy mô ngân sách 7 năm của EU lên tới 1.582 tỷ euro, trong đó bao gồm 140 tỷ euro dùng để thanh toán các khoản vay phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Khoản phân bổ lớn nhất trong ngân sách, trị giá khoảng 740 tỷ euro, tiếp tục được dành để trợ cấp nông dân châu Âu và hỗ trợ các khu vực kém phát triển hơn thu hẹp khoảng cách với nhóm các nước giàu trong khối.

Bài toán tài chính cho Ukraine

Song song với ngân sách nội khối, việc duy trì dòng tiền hỗ trợ Ukraine cũng là nội dung trọng tâm trên bàn nghị sự. Dự thảo ngân sách giai đoạn 2028-2034 hiện bố trí tối đa 100 tỷ euro cho Kiev - mức ngân sách mà giới ngoại giao châu Âu đánh giá là vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế của quốc gia này.

Không chỉ dừng lại ở giai đoạn sau năm 2028, các nhà lãnh đạo EU còn phải giải quyết ngay nhu cầu tài chính của Ukraine trong năm 2027. Cụ thể, Brussels đề xuất huy động một khoản vay trị giá 45 tỷ euro dựa trên nguồn bảo lãnh từ ngân sách hiện hành của EU (vốn sẽ hết hạn vào cuối năm 2027) để cho Ukraine vay lại. Theo cơ chế này, Kiev sẽ chỉ phải hoàn trả khoản vay sau khi nhận được tiền bồi thường chiến tranh từ Nga. Dự kiến trong năm 2027, các quốc gia ngoài EU như Anh, Na Uy, Thuỵ Sĩ hay Nhật Bản và Canada sẽ đóng góp thêm 25 tỷ euro, nâng tổng nguồn lực lên 70 tỷ euro nhằm lấp đầy khoảng trống ngân sách của Ukraine.

Tuy nhiên, đề xuất vay 45 tỷ euro đang vấp phải sự phản đối từ bốn quốc gia thành viên gồm Slovakia, Cộng hòa Séc, Hungary và Bulgaria - những nước không muốn tham gia vào cơ chế chia sẻ gánh nặng tài chính này. Trái lại, Đức cùng nhiều quốc gia khác kiên quyết coi sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên là điều kiện tiên quyết để thông qua gói ngân sách tổng thể.

"Đối với tôi, có một mối liên kết chặt chẽ giữa sự ủng hộ dành cho Ukraine và ngân sách châu Âu. EU bao gồm 27 quốc gia thành viên, chứ không phải 23 hay 24 nước", Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố cứng rắn.

Rạn nứt sâu sắc giữa nhóm nước đóng góp và thụ hưởng

Tranh cãi xoay quanh gói hỗ trợ Ukraine thực chất chỉ là phần nổi của một mâu thuẫn dai dẳng hơn trong nội bộ EU: sự phân hóa lợi ích giữa nhóm các quốc gia đóng góp ròng (nộp vào ngân sách chung nhiều hơn số tiền nhận lại) và nhóm các nước thụ hưởng ròng. Đáng chú ý, cả bốn quốc gia phản đối khoản vay cho Ukraine đều nằm trong nhóm nhận được nhiều ngân sách hỗ trợ từ EU hơn mức đóng góp.

Ở chiều ngược lại, các nước đóng góp ròng chủ chốt như Đức, Thụy Điển, Hà Lan và Phần Lan đang gây sức ép đòi cắt giảm tổng quy mô ngân sách EU nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho ngân khố quốc gia. Nhóm các nước này lập luận rằng thay vì dàn trải nguồn lực cho trợ cấp nông nghiệp hay các quỹ gắn kết khu vực nghèo, EU cần ưu tiên ngân sách cho mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, giúp khối đủ sức đối trọng với các cường quốc kinh tế như Mỹ và Trung Quốc.

Trong khi đó, các quốc gia thụ hưởng ròng kiên quyết bảo vệ quan điểm rằng ngân sách EU phải đủ lớn để đáp ứng đồng thời cả hai mục tiêu: vừa thúc đẩy năng lực cạnh tranh, vừa duy trì các chính sách hỗ trợ truyền thống. Theo lập luận của nhóm này, việc bảo đảm nguồn lực cho nông nghiệp và phát triển vùng chính là chìa khóa để giữ vững niềm tin của người dân đối với dự án hội nhập châu Âu.

Cuộc chạy đua nước rút từ nay đến hội nghị thượng đỉnh giữa tháng 12 được dự báo sẽ tiếp tục chứng kiến những màn mặc cả quyết liệt, nơi các nhà lãnh đạo châu Âu buộc phải tìm ra điểm cân bằng giữa lợi ích quốc gia, sự đoàn kết nội khối và những thách thức địa chính trị đang bủa vây.