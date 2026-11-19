Kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc có thể kéo dài thời gian sống trung bình từ 6 lên 13 tháng so với hóa trị lần thứ 2.

Theo báo Liberation của Pháp, daraxonrasib do hãng dược phẩm Mỹ Revolution Medicines phát triển, dành cho bệnh nhân đã trải qua một đợt hóa trị. Thuốc không chữa khỏi ung thư nhưng có thể giúp kéo dài thời gian sống, mở thêm lựa chọn điều trị đối với căn bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn muộn và có tỷ lệ tử vong cao.

Kết quả nghiên cứu về hoạt chất này từng thu hút sự chú ý tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ hồi tháng 6. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý sau khoảng 20 năm lĩnh vực điều trị ung thư tuyến tụy chưa ghi nhận đột phá tương tự.

Quyết định cấp phép của EU được đưa ra sau quy trình thẩm định rút ngắn của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA). Cơ quan này hoàn tất đánh giá khoa học tích cực trong hơn 100 ngày, thay vì thời hạn 210 ngày theo quy trình trước đây. Việc thẩm định được tiến hành song song với Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), trên cơ sở chia sẻ dữ liệu khoa học.

Pháp mỗi năm ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư tuyến tụy mới, trong khi con số trên toàn cầu vào khoảng 500.000 ca. Bác sĩ ung thư Pascal Hammel, người điều phối thử nghiệm lâm sàng tại Pháp, nhấn mạnh việc sớm đưa thuốc vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng đối với người bệnh.

Tuy nhiên, thuốc chưa thể được kê đơn ngay tại Pháp. Nhà sản xuất cần nộp hồ sơ để Cơ quan Y tế cấp cao Pháp (HAS) đánh giá lợi ích điều trị. Sau đó, các bên còn phải đàm phán giá trước khi thuốc được đưa vào sử dụng. Điều này cho thấy việc được EU cấp phép chưa đồng nghĩa bệnh nhân tại tất cả các nước thành viên có thể tiếp cận thuốc ngay lập tức.