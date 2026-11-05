EU cảnh giác trước các lời đe dọa đánh bom hàng loạt chuyến bay

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Jasionka, gần thành phố Rzeszow (Ba Lan). Ảnh: PAP/TTXVN phát

Phó phát ngôn viên của cơ quan thực thi pháp luật EU (Europol), bà Claire Georges cho biết, EASA sẵn sàng hỗ trợ các nhà chức trách quốc gia thành viên, theo yêu cầu của họ, trong trường hợp các mối đe dọa có liên quan đến tội phạm có tổ chức nghiêm trọng hoặc khủng bố, bao gồm cả việc tạo điều kiện trao đổi thông tin và xác định các mối liên hệ có thể có giữa các quốc gia.

Trước đó cùng ngày, khoảng 25 chuyến bay chở khách trên khắp châu Âu đã nhận được các mối đe dọa đánh bom, buộc một số máy bay phải chuyển hướng và dẫn đến việc kiểm tra an ninh tại các sân bay ở nhiều quốc gia, như Phần Lan, Ba Lan, Bỉ, Bulgaria, Tây Ban Nha, Italy, Áo, Pháp.