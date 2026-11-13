EU cảnh báo thiết bị gia dụng có thể là mục tiêu tấn công mạng tiếp theo

Thực phẩm hỏng phải hủy bỏ tại một siêu thị ở Thụy Điển ngày 2-11, sau khi tin tặc tăng nhiệt độ trong tủ đông lên 50 độ C

Các siêu thị tại ít nhất 12 quốc gia châu Âu đã bị tấn công mạng trong tháng 10 và tháng 11, trong đó Pháp là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hàng trăm siêu thị Pháp đã bị tấn công khiến nhiệt độ trong tủ lạnh và tủ đông tăng lên, gây hỏng hành hóa buộc nhiều nơi phải vứt bỏ toàn bộ.

“An ninh mạng là vấn đề không thể xem nhẹ”, ông Juhan Lepassaar, Giám đốc điều hành Cơ quan An ninh mạng của EU (ENISA), nói. “Hôm nay là tủ lạnh, ngày mai có thể là bộ định tuyến, ngày kia có thể là thiết bị gia dụng...".

“Mọi sự cố đều có thể phòng tránh được, nhưng câu hỏi là liệu chúng ta có sẵn sàng đầu tư để thực hiện điều đó hay không. Chi phí cho an ninh mạng không hề rẻ” - ông Lepassaar nói, đồng thời kêu gọi các nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm an toàn “ngay từ khâu thiết kế”.

Ông Lepassaar nhấn mạnh, an ninh mạng là vấn đề then chốt vì “mọi dịch vụ mà công dân sử dụng hay phụ thuộc đều chứa một lớp có yếu tố kỹ thuật số, một đoạn mã mà nếu không được bảo vệ thì có thể bị hack”.

Kịch bản tồi tệ nhất là ảnh hưởng đến những dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày như không thể gọi được cảnh sát, xe cứu hỏa không thể ứng cứu, bệnh viện ngừng hoạt động, giao thông tê liệt...

“Đó là những thứ chúng ta phụ thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu chúng không hoạt động, chúng ta sẽ chịu tác động ngay lập tức”, ông nhấn mạnh.

Châu Âu đã phải hứng chịu nhiều sự cố mạng trong những tháng gần đây, làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi, không chỉ từ các chính phủ mà còn từ công chúng, về mức độ dễ bị tổn thương của xã hội trước các cuộc tấn công mạng và mức độ chuẩn bị để đối phó với các mối đe dọa mạng trong tương lai.

Theo France24