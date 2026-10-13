EU cảnh báo rủi ro từ đề xuất cắt giảm ngân sách dài hạn

Các đồng tiền giấy euro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/10 lên tiếng cảnh báo việc cắt giảm quy mô lớn đối với ngân sách dài hạn tiếp theo của khối có nguy cơ làm suy yếu các ưu tiên trọng tâm. Cảnh báo này được đưa ra sau khi đề xuất mới nhất đã cắt giảm ngân sách chung tới 141 tỷ euro (khoảng 160 tỷ USD).

Ireland, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, đã công bố đề xuất ngân sách mới nhất vào cuối tuần trước trong bối cảnh các nước thành viên đang chia rẽ sâu sắc về quy mô ngân sách giai đoạn 2028-2034. EU hiện đặt mục tiêu đạt được sự đồng thuận trước lễ Giáng sinh.

Ở một phía, Đức dẫn đầu nhóm các quốc gia gồm Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Thụy Sĩ muốn cắt giảm hàng trăm tỷ euro khỏi kế hoạch ban đầu trị giá gần 2.000 tỷ euro (khoảng 2.250 tỷ USD) do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất. Ngược lại, Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai trong khối - cho rằng EU cần nhiều nguồn lực tài chính hơn để giải quyết các thách thức mới. Đồng thời, 17 quốc gia thuộc khu vực Nam, Trung và Đông Âu liên tục thúc đẩy tăng ngân sách hỗ trợ phát triển nông thôn và khu vực.

Người phát ngôn của EC, ông Balazs Ujvari, bày tỏ sự tiếc nuối trước đợt cắt giảm ngân sách quy mô lớn này. Ông cho rằng việc cắt giảm sâu có nguy cơ làm tổn hại đến các ưu tiên chiến lược đã được các nước thống nhất tập thể, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến các công cụ ứng phó khủng hoảng của khối. Ông Ujvari nhấn mạnh EU đang phải gánh vác ngày càng nhiều nhiệm vụ và đối mặt với các tình huống bất ngờ ở cấp độ toàn khu vực.

Cùng chung quan điểm, các nhóm nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu (EP), bao gồm cả Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ đề xuất của Ireland. Họ đồng thời khẳng định đề xuất này không thể làm cơ sở để EP thông qua ngân sách tiếp theo.

Dù vấp phải những đề xuất cắt giảm mới nhất, quy mô ngân sách dài hạn dự kiến cho giai đoạn 2028-2034 vẫn vượt xa ngân sách của kỳ trước, vốn chỉ ở mức khoảng 1.200 tỷ euro.