Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm nhằm xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cần bố trí trong từng cơ quan, đơn vị, tạo nền tảng quan trọng để đánh giá thực chất năng lực đội ngũ, khối lượng công việc và yêu cầu của từng vị trí. Tại Tuyên Quang, nhiệm vụ này đang được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, hướng tới xây dựng phương án nhân lực phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.