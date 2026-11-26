EU cảnh báo áp lực nợ công và thâm hụt ngân sách
Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế Valdis Dombrovskis ngày 25/11 cảnh báo tình hình tài chính công của Liên minh châu Âu (EU) đang diễn biến theo chiều hướng đáng lo ngại, khi thâm hụt ngân sách, nợ công và chi phí vay nợ cùng gia tăng. Ông cho rằng khối này đang đứng trước thời điểm mang tính quyết định, đòi hỏi các nước thành viên phải sớm hành động.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/eu-canh-bao-ap-luc-no-cong-va-tham-hut-ngan-sach-246261125234528805.htm