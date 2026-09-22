EU cần hơn 10 tàu chiến bảo vệ hàng hải Biển Đỏ

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AA/TTXVN

Theo báo chí Anh, sứ mệnh Aspides của EU được triển khai năm 2024 nhằm bảo vệ tàu thuyền trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Theo các nhà ngoại giao, hiện có 6 tàu chiến đang hoạt động trong khuôn khổ sứ mệnh này.

“Khi Aspides được triển khai, đánh giá khi đó cho thấy cần ít nhất 10 tàu. Tôi cho rằng tình hình hiện nay thậm chí còn nghiêm trọng hơn”, bà Kallas nói với báo giới bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi đã đạt được những bước tiến nhanh chóng dọc bờ biển Biển Đỏ, làm phức tạp thêm hoạt động hàng hải trong khu vực. Tình hình càng đáng lo ngại khi eo biển Hormuz, một tuyến vận tải biển quan trọng khác trong khu vực, cũng có lưu lượng tàu thuyền sụt giảm do xung đột Mỹ - Iran.

Italy, một trong những nước đóng vai trò chủ chốt trong sứ mệnh Aspides, ngày 17/9 thông báo đang chuẩn bị một sứ mệnh hải quân riêng trong khu vực nhằm bảo vệ các tàu của nước này. Rome cho rằng không thể chờ đợi EU phản ứng trước cuộc khủng hoảng mới.

Bà Kallas cho biết các cuộc tấn công của Houthi đang tác động đến lợi ích của châu Âu và nền kinh tế toàn cầu. “Chiến dịch Aspides của EU đang đóng góp quan trọng vào an ninh khu vực và hoạt động vận tải biển toàn cầu, nhưng chiến dịch này cần thêm các khí tài hải quân và không quân để đối phó với mức độ đe dọa ngày càng gia tăng trong khu vực”, bà nói.

Ngày 19/9, bà Kallas đã gửi thư tới 27 quốc gia thành viên EU, kêu gọi tăng cường đóng góp cho sứ mệnh Aspides. Theo bà, vấn đề này sẽ được thảo luận tại các cuộc họp sắp tới của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao EU.

Trong thư, bà Kallas nhận định tình hình đang tiếp tục diễn biến phức tạp và đã ảnh hưởng đến lợi ích của châu Âu, gây tác động tới các chuỗi cung ứng và có thể ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ nền kinh tế của EU, vốn đã chịu sức ép từ giá nhiên liệu tăng.

Bà cũng cho rằng dù lực lượng Houthi tuyên bố hiện chỉ nhắm mục tiêu vào các lợi ích liên quan đến Saudi Arabia, vẫn tồn tại sự bất định về cách lực lượng này sẽ hành động đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Theo bà Kallas, Houthi hiện ở vị thế thuận lợi hơn để có thể gây tổn hại tới hoạt động vận tải biển.