EU cam kết ủng hộ vũ khí cho Ukraine sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về lãnh đạo Kiev

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: THX/TTXVN

Bà đồng thời cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ bổ sung kinh phí mua tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bà von der Leyen ngày 12/10 cho biết EU sẽ dành thêm kinh phí cho tên lửa và UAV nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và bảo vệ không phận Ukraine.

Trên mạng xã hội X, bà viết: “Tôi đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Ukraine và sự ủng hộ hoàn toàn của tôi dành cho ông Zelensky”. Bà cho biết Ukraine sẽ là một trong những trọng tâm thảo luận tại Hội đồng châu Âu trong tuần này, trong đó các nhà lãnh đạo EU sẽ xem xét nhu cầu tài chính của Kiev trong năm tới và các biện pháp huy động thêm sự hỗ trợ quốc tế.

Chủ tịch EC cũng khẳng định EU sẽ sớm mở thêm hai nhóm chương đàm phán với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tiến trình này đang đạt được những bước tiến thực chất.

Trước đó, Tổng thống Trump công khai đề nghị Ukraine tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/10, ông cho rằng ông Zelensky đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội đạt được thỏa thuận.

Theo các hãng tin AFP, AP và Al Jazeera, ông Trump nói: “Tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới có thể đạt được thỏa thuận”, đồng thời cho rằng ông Zelensky “vì lý do nào đó” không thể làm được điều này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Ukraine đã “đánh mất 30% lãnh thổ” dưới sự lãnh đạo của ông Zelensky, đồng thời đưa ra nhận định về số người thiệt mạng trong cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh đây là cuộc chiến “lẽ ra không bao giờ nên xảy ra” và cho rằng đã đến lúc Ukraine cần có một tổng thống mới.

Trong khi đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Moskva mong muốn đạt được giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột tại Ukraine, hướng tới một thỏa thuận lâu dài có thể duy trì trong nhiều thập kỷ.

Căng thẳng liên quan đến việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng thu hút sự chú ý sau thông tin của báo Financial Times về khả năng Mỹ gây sức ép đối với Kiev và các nước châu Âu.

Dẫn lời các quan chức châu Âu giấu tên, Financial Times cho biết giới chức Mỹ đã liên hệ với các thủ đô châu Âu và Kiev trong hai ngày 10 và 11/10, cảnh báo có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo và chặn chương trình mua sắm vũ khí của Mỹ dành cho Ukraine. Theo các nguồn tin này, động thái trên liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Một quan chức được dẫn lời cho biết phía Mỹ đã liên hệ với Kiev và nhiều nước châu Âu. Trong số những người nhận được liên lạc có ông Pavel Palisa, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine. Tuy nhiên, Financial Times cho biết Nhà Trắng từ chối xác nhận hoặc bình luận về các cuộc trao đổi nói trên.

Chương trình PURL (Danh sách các yêu cầu ưu tiên của Ukraine về mua sắm vũ khí Mỹ) là một trong những cơ chế được đề cập trong thông tin của báo Financial Times.

Trước đó, ngày 11/10, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Nga và Ukraine đã đồng ý không tấn công các cơ sở năng lượng của nhau.