EU cam kết tiếp sức cho Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels ngày 15/10. (Nguồn: Telegram)

Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng, khối cần tăng hỗ trợ tài chính để giúp Ukraine vượt qua mùa Đông và duy trì viện trợ lâu dài. Trước đó, Kiev cảnh báo cần bổ sung hàng chục tỷ Euro khi nền kinh tế tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc tấn công của Nga.

EU hiện có khoản vay 90 tỷ Euro (101 tỷ USD) dành cho Ukraine đến hết năm 2027. Ủy ban châu Âu đang phối hợp với Kiev để xác định nhu cầu tài chính cụ thể. Trong khi đó, đề xuất sử dụng khoảng 200 tỷ Euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine tiếp tục gặp trở ngại do Bỉ phản đối. Ông Merz bác bỏ khả năng Mỹ yêu cầu châu Âu chuyển giao một phần số tài sản này để phục vụ đàm phán hòa bình với Nga, khẳng định EU sẽ tự quyết định cách sử dụng.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels và tái khẳng định quyết tâm sát cánh cùng Kiev. Ông Macron cho rằng, việc Nga gia tăng leo thang càng khiến các nước cần phối hợp cung cấp cho Kiev những phương tiện cần thiết để tự vệ, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh cam kết hỗ trợ Ukraine hướng tới một nền hòa bình vững chắc và lâu dài. Về phần mình, ông Zelensky đánh giá cuộc gặp có nội dung thiết thực, cảm ơn Pháp đã hỗ trợ tìm giải pháp ứng phó với các hành động leo thang của Nga.

Tại Brussels, ông Zelensky cũng gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Quốc vương Bỉ Philippe và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever bên lề hội nghị thượng đỉnh EU.

Về hỗ trợ quân sự, hãng tin Bloomberg cùng ngày dẫn các nguồn tin cho biết, Anh chuẩn bị cung cấp thêm tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine, nhằm làm gián đoạn hoạt động quân sự của Nga và hỗ trợ Kiev đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Trước đó, ngày 14/10, Tổng thống Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh Andy Burnham tại London. Anh tái khẳng định ủng hộ Ukraine và thông báo viện trợ quân sự bổ sung trong bối cảnh quan hệ giữa Kiev và Washington xuất hiện căng thẳng mới.