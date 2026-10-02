EU bổ sung hơn 230 triệu USD thu hút nhân tài
Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố khoản bổ sung ngân sách hơn 210 triệu euro (khoảng 236 triệu USD) cho chương trình Hành động Marie Skłodowska-Curie (MSCA), mở thêm cơ hội nghề nghiệp cho hơn 700 nhà nghiên cứu tại châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, MSCA là một trong những chương trình chủ lực của Liên minh châu Âu (EU) về phát triển sự nghiệp nghiên cứu. Khoản tài trợ mới nằm trong khuôn khổ sáng kiến "Lựa chọn châu Âu" nhằm đưa EU trở thành điểm đến hàng đầu thế giới đối với nhân tài khoa học, nghiên cứu và đổi mới công nghệ.
Ủy viên châu Âu phụ trách khởi nghiệp, nghiên cứu và đổi mới Ekaterina Zaharieva đã công bố quyết định này tại sự kiện cấp cao kỷ niệm 30 năm ngày MSCA ra đời với chủ đề "Sự tò mò thay đổi thế giới", diễn ra tại Brussels. Qua đó, châu Âu muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng trong cuộc cạnh tranh nhân tài ngày càng gay gắt, châu lục này không chỉ muốn thu hút các nhà khoa học mà còn muốn giữ chân họ lâu dài.
Liên quan đến sáng kiến trên, Chủ tịch EC Ursula von der cho biết trong 30 năm qua, MSCA đã giúp các nhà nghiên cứu từ khắp thế giới xây dựng sự nghiệp tại châu Âu. Theo bà, khoản tài trợ bổ sung này sẽ củng cố cam kết của EU đối với nền nghiên cứu đẳng cấp thế giới và giúp xã hội cũng như nền kinh tế châu Âu hưởng lợi từ tri thức, ý tưởng và những đổi mới tiên tiến nhất.
Quyết định tăng ngân sách của EC được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu thu hút nhân tài nghiên cứu đạt mức kỷ lục. Khoản bổ sung ngân sách mới sẽ tập trung vào hai phần then chốt của MSCA là học bổng sau tiến sĩ và mạng lưới đào tạo tiến sĩ. Với khoản bổ sung này, ngân sách của cả hai phần sẽ đạt mức cao nhất kể từ khi được triển khai.
Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách quyền xã hội, kỹ năng, việc làm chất lượng và sự sẵn sàng Roxana Mînzatu nhấn mạnh các nhà nghiên cứu là trung tâm trong tham vọng xây dựng "Liên minh Kỹ năng" của EU. Bà nêu rõ: "Thông qua MSCA, chúng tôi giúp các nhà nghiên cứu phát triển kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm vượt qua biên giới quốc gia và ranh giới ngành nghề, đồng thời xây dựng sự nghiệp bền vững tại châu Âu".
Về phần mình, Ủy viên Zaharieva cho rằng khoản tài trợ bổ sung sẽ giúp có thêm nhiều nhà nghiên cứu có cơ hội theo đuổi niềm đam mê khám phá và phát triển ý tưởng mới để đóng góp vào năng lực nghiên cứu, đổi mới và sức cạnh tranh của châu Âu.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/eu-bo-sung-hon-230-trieu-usd-thu-hut-nhan-tai-post1390798.html