EU bổ sung hơn 230 triệu USD thu hút nhân tài

Cờ Liên minh châu Âu (EU) bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, MSCA là một trong những chương trình chủ lực của Liên minh châu Âu (EU) về phát triển sự nghiệp nghiên cứu. Khoản tài trợ mới nằm trong khuôn khổ sáng kiến "Lựa chọn châu Âu" nhằm đưa EU trở thành điểm đến hàng đầu thế giới đối với nhân tài khoa học, nghiên cứu và đổi mới công nghệ.

Ủy viên châu Âu phụ trách khởi nghiệp, nghiên cứu và đổi mới Ekaterina Zaharieva đã công bố quyết định này tại sự kiện cấp cao kỷ niệm 30 năm ngày MSCA ra đời với chủ đề "Sự tò mò thay đổi thế giới", diễn ra tại Brussels. Qua đó, châu Âu muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng trong cuộc cạnh tranh nhân tài ngày càng gay gắt, châu lục này không chỉ muốn thu hút các nhà khoa học mà còn muốn giữ chân họ lâu dài.

Liên quan đến sáng kiến trên, Chủ tịch EC Ursula von der cho biết trong 30 năm qua, MSCA đã giúp các nhà nghiên cứu từ khắp thế giới xây dựng sự nghiệp tại châu Âu. Theo bà, khoản tài trợ bổ sung này sẽ củng cố cam kết của EU đối với nền nghiên cứu đẳng cấp thế giới và giúp xã hội cũng như nền kinh tế châu Âu hưởng lợi từ tri thức, ý tưởng và những đổi mới tiên tiến nhất.

Quyết định tăng ngân sách của EC được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu thu hút nhân tài nghiên cứu đạt mức kỷ lục. Khoản bổ sung ngân sách mới sẽ tập trung vào hai phần then chốt của MSCA là học bổng sau tiến sĩ và mạng lưới đào tạo tiến sĩ. Với khoản bổ sung này, ngân sách của cả hai phần sẽ đạt mức cao nhất kể từ khi được triển khai.

Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách quyền xã hội, kỹ năng, việc làm chất lượng và sự sẵn sàng Roxana Mînzatu nhấn mạnh các nhà nghiên cứu là trung tâm trong tham vọng xây dựng "Liên minh Kỹ năng" của EU. Bà nêu rõ: "Thông qua MSCA, chúng tôi giúp các nhà nghiên cứu phát triển kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm vượt qua biên giới quốc gia và ranh giới ngành nghề, đồng thời xây dựng sự nghiệp bền vững tại châu Âu".

Về phần mình, Ủy viên Zaharieva cho rằng khoản tài trợ bổ sung sẽ giúp có thêm nhiều nhà nghiên cứu có cơ hội theo đuổi niềm đam mê khám phá và phát triển ý tưởng mới để đóng góp vào năng lực nghiên cứu, đổi mới và sức cạnh tranh của châu Âu.

Năm 2026 đánh dấu tròn 30 năm hoạt động của MSCA. Kể từ khi ra đời năm 1996, chương trình này đã thu hút hơn 150.000 nhà nghiên cứu tham gia, trong đó có 23 người sau này đoạt giải Nobel. Từ quy mô ban đầu hỗ trợ khoảng 800 nhà nghiên cứu mỗi năm, MSCA hiện hỗ trợ khoảng 8.000 người mỗi năm, tức gấp 10 lần. Sự tăng trưởng này cho thấy chương trình trên đã trở thành một trụ cột trong chính sách khoa học của EU.