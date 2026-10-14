EU bổ sung 25 triệu euro tăng cường kiểm soát di cư tại miền đông Libya

EU đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát dòng người di cư vượt Địa Trung Hải vào châu Âu. Ảnh: Reuters

Theo Reuters ngày 13-10, thông tin được nêu trong thư của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi lãnh đạo các nước thành viên EU. Khoản tài trợ mới sẽ hỗ trợ quản lý biên giới, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động chống buôn lậu người tại miền đông Libya, khu vực do lực lượng của tướng Khalifa Haftar kiểm soát.

Libya hiện vẫn là một trong những điểm trung chuyển chính của người di cư tìm đường đến châu Âu bằng đường biển. Kể từ năm 2011, tình trạng bất ổn kéo dài và sự chia rẽ quyền lực giữa miền đông và miền tây đã khiến công tác quản lý biên giới tại quốc gia Bắc Phi này gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù EU chính thức công nhận chính quyền đặt tại Tripoli, liên minh này từ năm ngoái đã tăng cường tiếp xúc với chính quyền miền đông Libya, trong bối cảnh số người di cư khởi hành từ khu vực này gia tăng. Trước đó, hồi tháng 7, EU thông báo kế hoạch thành lập Trung tâm Điều phối Cứu hộ Hàng hải tại thành phố Benghazi.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế hỗ trợ người di cư tự nguyện hồi hương về nước xuất xứ, đồng thời tìm cách hạn chế dòng người đến Libya với mục đích tiếp tục vượt biên trái phép vào EU.

Các động thái trên cho thấy EU đang mở rộng hợp tác với các bên tại Libya nhằm tăng cường kiểm soát di cư và ứng phó với những thách thức an ninh trên tuyến đường biển Địa Trung Hải.

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