EU bổ sung 130 triệu euro cho sáng kiến UAV giám sát biên giới

EC công bố khoản tài trợ trên tại cuộc họp các bộ trưởng tư pháp và nội vụ EU ở Luxembourg. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của các bộ trưởng phụ trách vấn đề di cư và kiểm soát biên giới kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại Ceuta trong mùa Hè vừa qua.

Phát biểu ngày 2/10, Ủy viên châu Âu phụ trách Nội vụ và Di cư Magnus Brunner cho biết việc ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có UAV, là một nội dung quan trọng, không chỉ đối với bảo vệ biên giới mà còn bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Hồi tháng 2, EC công bố kế hoạch hành động về an ninh UAV và đối phó UAV, trong đó dành 250 triệu euro để các cơ quan chức năng cấp quốc gia đầu tư vào hoạt động giám sát biên giới trên bộ và trên biển.

Theo chương trình này, EU có thể hỗ trợ tới 90% chi phí dự án, bao gồm mua UAV và các hệ thống đối phó UAV, tích hợp những thiết bị này vào mạng lưới giám sát quốc gia cũng như các công nghệ khác nhằm ứng phó với các mối đe dọa hỗn hợp.

Ông Brunner cho biết do nhu cầu cao và chất lượng tốt của nhiều đề xuất từ các nước thành viên, EC quyết định bổ sung thêm 130 triệu euro cho sáng kiến trên.

Bên cạnh khoản kinh phí mới, Brussels đã dành riêng 170 triệu euro cho Frontex và các cơ quan chức năng quốc gia trong khuôn khổ Công cụ Quản lý Biên giới và Thị thực, nhằm mua các thiết bị không người lái phục vụ giám sát biên giới.

Như vậy, tổng vốn đầu tư của EU cho các công nghệ giám sát biên giới mới đã vượt 500 triệu euro, cho thấy an ninh ngày càng được chú trọng trong chính sách quản lý biên giới và di cư của EU.

Brussels cũng được cho là sẽ tăng cường vai trò của Frontex, đặc biệt trong quản lý khủng hoảng và giám sát các mối đe dọa hỗn hợp mới nổi trên không gian mạng. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này dự kiến được xem xét vào cuối năm nay.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến thảo luận cách tiếp cận của khối đối với vấn đề di cư và quản lý biên giới tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu, diễn ra trong hai ngày 15-16/10.