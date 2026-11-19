Hiện trường đổ nát tại Kiev, Ukraine, sau các cuộc không kích của Nga ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC), Brussels sẽ vận động các đối tác khác của Ukraine đóng góp phần kinh phí còn lại. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định EU tiếp tục cam kết hỗ trợ Ukraine cả trong thời chiến và thời bình, đồng thời cho rằng khoản vay sẽ giúp Kiev có vị thế vững chắc hơn trên bàn đàm phán. Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay sau khi Nga bồi thường những thiệt hại gây ra tại nước này.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến thảo luận đề xuất tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels vào tuần tới, với mục tiêu đạt được thỏa thuận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ hy vọng kế hoạch sớm được thông qua và kêu gọi sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên.

Hiện EU đang giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, dự kiến đáp ứng nhu cầu tài chính của nước này đến hết năm 2027. Khoản vay mới dự kiến được triển khai theo cơ chế tương tự, sử dụng dư địa ngân sách EU làm cơ sở huy động vốn và gắn với điều kiện Ukraine tiếp tục thực hiện cải cách.

Đề xuất đang vấp phải bất đồng về trách nhiệm đóng góp.

Đức yêu cầu cả 27 nước thành viên tham gia thỏa thuận tài chính, trong khi Bulgaria, CH Séc, Hungary và Slovakia muốn được miễn nghĩa vụ hỗ trợ khoản vay. EU cũng vận động các đối tác như Anh, Canada và Nhật Bản chia sẻ phần thiếu hụt còn lại, thông qua bảo lãnh hoặc sử dụng tiền lãi từ tài sản Nga bị phong tỏa tại EU để trang trải phần đóng góp.

Với phương án mới, EU tạm thời chưa xem xét trực tiếp sử dụng hơn 200 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa trong khối để tài trợ cho Ukraine. Kế hoạch này từng vấp phải sự phản đối của Bỉ vào năm 2025 do phần lớn số tài sản trên được lưu giữ tại nước này.