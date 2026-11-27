Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU ngày 26/11 giờ địa phương tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết các nhà lãnh đạo EU vẫn chưa đạt được đồng thuận về đề xuất hỗ trợ tài chính bổ sung trị giá tối đa 45 tỷ Euro dành cho Ukraine trong năm 2027.

“Có 24/27 quốc gia thành viên ủng hộ đề xuất này. Trong số đó, Bulgaria sẽ chỉ tham gia vào phần hỗ trợ phi quân sự, tập trung vào các khu vực có cộng đồng người Bulgaria thiểu số sinh sống,” ông Costa cho biết.

Ba quốc gia thành viên không ủng hộ đề xuất về khoản vay mới dành cho Ukraine là Hungary, Slovakia và Cộng hòa (CH) Séc.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết các nhà lãnh đạo EU sẽ tiếp tục xem xét vấn đề này vào tháng 12 tới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: X/@eucopresident (tài khoản X của ông Costa)

Theo thông báo ngày 18/11 của Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan này đề xuất một chương trình hỗ trợ tài chính trị giá tối đa 45 tỷ Euro dành cho Ukraine trong năm 2027.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh EC ước tính Ukraine sẽ thiếu hụt khoảng 70 tỷ Euro để đáp ứng nhu cầu tài chính trong năm 2027. Khoản vay mới dự kiến bù đắp khoảng hai phần ba khoản thiếu hụt, trong khi phần còn lại sẽ cần đến sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế khác.

Trong tổng số 45 tỷ Euro được đề xuất, tối đa 25 tỷ Euro dự kiến dành cho hỗ trợ quân sự, còn tối đa 20 tỷ Euro dành cho hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine.

EC không yêu cầu các nước thành viên trực tiếp chuyển tiền cho Ukraine. Thay vào đó, cơ quan này đề xuất vay tiền trên thị trường tài chính quốc tế thông qua việc phát hành trái phiếu. Ngân sách chung của EU sẽ được sử dụng để bảo đảm cho khoản vay, giúp EU huy động vốn với các điều kiện thuận lợi hơn.

Theo cơ chế được đề xuất, Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay sau khi nhận được tiền bồi thường thiệt hại do xung đột từ Nga.

Quang cảnh cuộc họp ngày 26/11 giờ địa phương tại Brussels (Bỉ). Ảnh: X/@eucopresident (tài khoản X của ông Costa)

Euronews cho biết những bất đồng liên quan đến khoản hỗ trợ tài chính bổ sung dành cho Ukraine cũng đang ảnh hưởng đến quá trình đàm phán về ngân sách dài hạn của EU giai đoạn 2028 – 2034.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố sẽ không chấp thuận thỏa thuận ngân sách dài hạn của EU nếu tất cả 27 quốc gia thành viên không cùng cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine thông qua khoản vay mới.

Trong khi đó, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis cho rằng vấn đề hỗ trợ tài chính cho Ukraine cần được đàm phán riêng biệt với ngân sách dài hạn của EU, đồng thời kêu gọi xây dựng một kế hoạch rõ ràng nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

Trước đó, phát biểu trong video đăng trên Facebook ngày 22/11, Thủ tướng Slovakia Robert Fico bày tỏ hoài nghi về khả năng Ukraine hoàn trả các khoản vay của EU.

“Tôi không thấy bất kỳ lý do nào để chúng tôi phải tham gia một khoản vay phục vụ mục đích quân sự dành cho Ukraine. Đây không phải những khoản vay, mà là những khoản viện trợ không hoàn lại,” ông Fico nhận định.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar đánh giá khả năng các quốc gia thành viên EU đạt được đồng thuận trước Giáng sinh năm nay là “không cao”.

Về phía Nga, Moscow đã nhiều lần phản đối việc các quốc gia phương Tây tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, cho rằng những khoản hỗ trợ này chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không làm thay đổi kết cục. Chia sẻ với báo giới ngày 26/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định EU đang khuyến khích Kiev tiếp tục chiến đấu với cái giá mà cả người dân Ukraine và người dân châu Âu phải trả.