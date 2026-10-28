EU bất đồng về đề xuất trao quy chế thành viên liên kết cho Canada

Việc Canada sẽ có mối quan hệ như thế nào với EU vẫn là một bài toán gây chia rẽ với 27 thành viên trong khối. (Nguồn: istock)

Báo Politico ngày 27/10 dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay, các đại sứ EU đã không đạt được đồng thuận về câu chữ trong cuộc thảo luận trước đó một ngày. Nỗ lực tiếp theo nhằm thông qua tuyên bố theo thủ tục im lặng cũng thất bại, sau khi Đức và ít nhất ba nước khác nêu ý kiến phản đối trước thời hạn trưa 27/10.

Vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận lại tại cuộc họp các đại sứ EU ngày 28/10, một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh EU-Canada khai mạc.

Các nhà ngoại giao cho biết, Đức đang dẫn đầu nỗ lực loại bỏ hoàn toàn cụm từ “thành viên liên kết” khỏi dự thảo tuyên bố. Bất đồng phản ánh những quan điểm khác nhau trong nội bộ EU về quy chế được đề xuất.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen từng đề cập đề xuất này với Thủ tướng Canada Mark Carney trong bài phát biểu về tình hình Liên minh tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, hồi tháng trước. Tuy nhiên, trước đó, bốn nhà ngoại giao EU nói với Politico rằng, bà von der Leyen chưa tham vấn chính phủ các nước thành viên trước khi đưa ra đề xuất.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cùng một số ủy viên châu Âu dự kiến tới Montreal tham dự hội nghị thượng đỉnh ngày 29–30/10.

Hội nghị dự kiến tập trung tăng cường quan hệ EU-Canada và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, giáo dục và Bắc Cực.