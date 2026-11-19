Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU thông tin, ngày 16/11/2026, Ủy ban châu Âu đã ban hành Quy định thực thi của Ủy ban châu Âu (EU) 2026/2498 ký ngày 05/11/2026, quy định các nguyên tắc áp dụng Quy định (EU) 2023/956 khấu trừ giá carbon đã trả ở các nước thứ ba khỏi số lượng chứng chỉ CBAM phải nộp theo Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU.

Quy định này ban hành các quy tắc chi tiết cho phép các nhà nhập khẩu EU (người khai báo CBAM được ủy quyền) giảm nghĩa vụ chứng chỉ CBAM của họ khi giá carbon đã được thanh toán thực tế ở một quốc gia ngoài EU cho lượng khí thải chứa trong hàng hóa nhập khẩu.

Ủy ban châu Âu ban hành quy định các nguyên tắc áp dụng Quy định (EU) 2023/956 khấu trừ giá carbon đã trả ở các nước thứ ba. (Ảnh minh họa: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU)

Quy định giúp tránh việc định giá carbon kép, các doanh nghiệp không phải trả tiền hai lần cho cùng một lượng khí thải theo hệ thống định giá carbon của nước thứ ba và CBAM của EU.

Quy định này ban hành các các quy tắc cụ thể bao gồm: tính toán giá carbon đã thanh toán thực tế; chuyển đổi giá carbon nước ngoài sang tiền Euro; tính toán mức giảm tương ứng trong chứng chỉ CBAM; bằng chứng cần thiết để chứng minh việc thanh toán thực tế; xử lý các khoản hoàn trả và các hình thức bồi thường khác.; trình độ chuyên môn, chứng nhận và tính độc lập của các tổ chức chứng nhận.

Quy định công nhận cơ chế định giá carbon chính bao gồm Hệ thống giao dịch phát thải (ETS); Cơ chế tính thuế, phí, tín dụng carbon. Danh sách các cơ chế định giá carbon của nước thứ ba được công nhận được bao gồm trong Phụ lục II của Quy định.

Đối với các cơ chế không có trong danh sách, Ủy ban Châu Âu phải đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu áp dụng và có thể bổ sung thông qua việc sửa đổi Quy định.

Điều kiện để được khấu trừ CBAM: việc khấu trừ chỉ có thể thực hiện khi giá carbon đã được thanh toán trên lượng phát thải có trong hàng hóa nhập khẩu. Các điều kiện quan trọng bao gồm: cơ chế định giá carbon phải đáp ứng các yêu cầu của Quy định; giá phải liên quan đến lượng khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hóa; giá carbon phải áp dụng cho lượng khí thải liên quan đến tất cả hàng hóa được sản xuất bởi cơ sở, bất kể điểm đến của chúng… Giá carbon có thể được tính dựa trên khí thải trực tiếp; khí thải gián tiếp; khí thải ẩn trong nguyên liệu tiền chất.

Quy định thực thi của Ủy ban (EU) 2026/2498 thiết lập một khuôn khổ hài hòa để công nhận các mức giá carbon đã được thanh toán bên ngoài EU khi tính toán các nghĩa vụ theo Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Quy định đưa ra một hệ thống chi tiết và có thể kiểm chứng để tính toán, ghi lại và chứng nhận các mức giá carbon tại các nước ngoài EU.

Quy định tạo cơ hội cho các nhà nhập khẩu tại EU giảm bớt nghĩa vụ chứng chỉ CBAM; tuy nhiên, việc khấu trừ này đi kèm với điều kiện là phải chứng minh được mức giá carbon đó đã thực sự được thanh toán, gắn liền với lượng phát thải trong hàng hóa nhập khẩu, và đã được tính toán sau khi trừ đi các khoản hoàn trả hoặc bồi hoàn.

Các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của CBAM sang EU cần chuẩn bị hồ sơ định giá carbon đáng tin cậy ở cơ sở sản xuất, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức chứng nhận độc lập đủ năng lực. Các chứng nhận này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng được hưởng khấu trừ theo cơ chế CBAM.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và sẽ xem xét sửa đổi sớm nhất vào năm 2027.

Nội dung chi tiết tìm hiểu tại văn bản pháp luật: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202602498