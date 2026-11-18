EC xác định biên độ bán phá giá áp dụng cho các sản phẩm thép cán nguội từ Việt Nam ở mức 16,0%. Ảnh: Cục Phòng vệ thương mại.

Ủy ban Châu Âu (EC) vừa ban hành Quy định thực thi (EU) 2026/2547 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam vào thị trường Liên minh Châu Âu. Quy định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2026.

Vụ việc được khởi xướng điều tra từ ngày 18/9/2025 theo đơn kiện của Hiệp hội Thép Châu Âu (EUROFER), với giai đoạn điều tra bán phá giá từ ngày 01/7/2024 đến 30/6/2025 và giai đoạn điều tra thiệt hại từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2025.

Phạm vi hàng hóa bị điều tra bao gồm nhiều mã sản phẩm thép cán nguội, ngoại trừ thép điện, thép lá đen có độ dày dưới 0,35 mm, thép điện silicon và thép hợp kim tốc độ cao.

Tại kết luận cuối cùng, EC xác định biên độ bán phá giá áp dụng cho các sản phẩm thép cán nguội từ Việt Nam ở mức 16,0%. Mức thuế này được áp dụng thống nhất cho cả doanh nghiệp bị đơn bắt buộc, các doanh nghiệp hợp tác và các nhà xuất khẩu khác của Việt Nam.

So với các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng bị điều tra, mức thuế của Việt Nam đứng thứ ba, thấp hơn mức áp dụng cho Nhật Bản ở ngưỡng 27,9% và Đài Loan (Trung Quốc) từ 20,7% đến 27%, nhưng cao hơn Ấn Độ với 9,5% và Thổ Nhĩ Kỳ từ 3% đến 7,8%.

Cơ quan điều tra của EU cũng cho rằng ngành sản xuất thép cán nguội nội khối đã phải chịu thiệt hại đáng kể thông qua các chỉ số về sản lượng, tiêu thụ, thị phần, giá bán, lợi nhuận, đầu tư và việc làm.

Theo nhận định của EC, hàng hóa nhập khẩu từ các thị trường bị điều tra đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn về giá, dẫn đến những tổn thất cho doanh nghiệp trong nước của khối.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất đối với Việt Nam trong vụ việc lần này là việc EC bác bỏ cáo buộc về tình hình thị trường đặc biệt (PMS). Trong quá trình điều tra, phía EU đã xem xét kỹ lưỡng các yếu tố như tác động của hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với quặng sắt, thép phế liệu và than, mức độ liên kết dọc của doanh nghiệp, việc sử dụng thép cán nóng xuất xứ Trung Quốc làm nguyên liệu đầu vào cũng như các chính sách liên quan của Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện, EC kết luận không có cơ sở để áp dụng quy định về PMS đối với Việt Nam, trái ngược với kết luận có tồn tại tình trạng này tại Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc).

Kết quả tích cực này đến từ sự phối hợp chặt chẽ, minh bạch của Chính phủ và các doanh nghiệp bị đơn Việt Nam trong việc cung cấp đầy đủ dữ liệu thực tiễn cho cơ quan điều tra. Đây sẽ là tiền lệ pháp lý rất có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong những vụ việc phòng vệ thương mại tương tự tại EU trong tương lai.

Trước diễn biến mới này, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thép cần nghiên cứu kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt quy định mới của EU khi giao thương sang thị trường này, đồng thời chủ động cân nhắc phương án đề nghị rà soát hành chính trong thời gian tới nếu thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng.