EU áp thuế ống đồng Việt Nam cao nhất 14,4%

Ủy ban châu Âu (EC) vừa ban hành Quy định thực thi (EU) 2026/2497 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm ống đồng nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Mexico và Uzbekistan. Quy định được ký ngày 10/11, công bố trên Công báo EU ngày 11/11 và chính thức có hiệu lực từ ngày 12/11/2026.

Đây là kết quả điều tra sơ bộ trong vụ việc chống bán phá giá mà EC khởi xướng ngày 12/3/2026, sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của Ủy ban Bảo vệ ngành ống đồng EU vào tháng 1/2026. Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ sơ bộ để áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhằm hạn chế thiệt hại đối với ngành sản xuất ống đồng tại châu Âu.

Theo quy định mới, mức thuế chống bán phá giá tạm thời dành cho các doanh nghiệp Việt Nam dao động từ 12,3% đến 14,4%. Trong đó, Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Co., Ltd chịu mức thuế thấp nhất 12,3%, còn Jintian Copper Industrial Company Limited chịu thuế 13,8%.

Nhóm doanh nghiệp hợp tác với cơ quan điều tra nhưng không thuộc mẫu điều tra chịu mức thuế 13,3%. Danh sách này gồm LS Metal Vilna LLC và Công ty cổ phần Ống đồng Toàn Phát. Các doanh nghiệp xuất khẩu khác của Việt Nam chịu mức thuế cao nhất 14,4%.

Công báo Liên minh châu Âu công bố mức thuế chống bán phá giá tạm thời đối với ống đồng nhập khẩu từ Việt Nam. Nguồn: Công báo EU.

Sản phẩm thuộc diện áp thuế là ống và ống dẫn bằng đồng tinh luyện, được cuộn thành các cuộn phẳng, có bề mặt nhẵn hoặc rãnh bên trong và chưa qua gia công thêm. Những sản phẩm này thường được sử dụng trong hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh và một số ứng dụng công nghiệp. Hàng hóa thuộc phạm vi điều tra hiện mang mã CN ex 7411 10 90 và mã TARIC 7411 10 90 10.

Không chỉ Việt Nam, EU còn áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm tương tự từ Trung Quốc với mức 33,5% đến 51,5%, Mexico ở mức 18,2% và Uzbekistan từ 5,6% đến 11%. Mức thuế của từng quốc gia được xác định trên cơ sở kết quả điều tra sơ bộ về hành vi bán phá giá và thiệt hại đối với ngành sản xuất tại EU.

Đáng chú ý, mức thuế tạm thời được tính trên giá thực tế thuần của hàng hóa tại biên giới EU, trước thuế nhập khẩu. Để được hưởng mức thuế riêng, doanh nghiệp phải xuất trình hóa đơn thương mại hợp lệ, có xác nhận của người có thẩm quyền cùng thông tin về nhà sản xuất, khối lượng hàng xuất khẩu và mã TARIC bổ sung. Nếu không đáp ứng yêu cầu chứng từ, hàng hóa có thể phải chịu mức thuế chung 14,4%.

Việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại mới có thể tạo thêm áp lực đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu ống đồng tại Việt Nam, đặc biệt trong việc duy trì khả năng cạnh tranh về giá và thực hiện các hợp đồng cung ứng cho thị trường châu Âu. Tuy nhiên, tác động thực tế còn phụ thuộc vào cơ cấu khách hàng, điều khoản hợp đồng và khả năng phân chia chi phí giữa nhà xuất khẩu với nhà nhập khẩu.

Theo thông tin Bộ Công Thương công bố ngày 14/11, các bên liên quan có 15 ngày theo lịch kể từ khi quy định có hiệu lực để gửi ý kiến bằng văn bản tới EC. Thời hạn đề nghị điều trần là 5 ngày theo lịch.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và EU khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát mức thuế áp dụng, kiểm tra hồ sơ xuất khẩu, bảo đảm tính chính xác của chứng từ thương mại và tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra. Do đây mới là biện pháp tạm thời, các mức thuế vẫn có thể thay đổi khi EU ban hành kết luận cuối cùng.