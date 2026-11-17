EU áp thuế 16% với một số sản phẩm thép cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ một số nước

Quy định được công bố trên Công báo EU ngày 16/11/2026 và có hiệu lực từ ngày 17/11/2026.

Vụ việc được EC khởi xướng điều tra ngày 18/9/2025, trên cơ sở đơn yêu cầu của Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER) nộp ngày 04/8/2025.

Sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng là một số sản phẩm thép cán nguội dạng phẳng bằng sắt, thép không hợp kim hoặc thép hợp kim khác, chưa được phủ, mạ hoặc tráng, không được gia công thêm ngoài cán nguội. Phạm vi điều tra không bao gồm thép không gỉ, một số loại thép kỹ thuật điện và các sản phẩm thép chuyên dụng khác được loại trừ theo quy định.

Theo thông tin công bố, mức thuế áp dụng đối với sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam là 16%. Đối với các quốc gia khác, mức thuế được ghi nhận là 9,5% đối với Ấn Độ, 27,9% đối với Nhật Bản, từ 20,7% đến 27% đối với Đài Loan (Trung Quốc) và từ 3% đến 7,8% đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

EC xác định hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia thuộc phạm vi điều tra có hành vi bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự của EU. Trên cơ sở kết quả điều tra, EC quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức nhằm xử lý tác động của hàng nhập khẩu bán phá giá đối với ngành sản xuất nội địa.

Việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh và hoạt động xuất khẩu thép cán nguội của Việt Nam sang thị trường EU.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, EU và Luxembourg khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thép chủ động rà soát phạm vi sản phẩm, mức thuế áp dụng và các yêu cầu về chứng từ nhập khẩu theo Quy định, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình thực thi biện pháp.