Theo Bộ Công Thương, ngày 13/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành quy định về việc áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Quy định được công bố trên Công báo EU ngày 16/11 và chính thức có hiệu lực từ ngày 17/11.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam là 16%. Trong khi đó, hàng hóa từ Ấn Độ chịu mức thuế 9,5%, Nhật Bản 27,9%, Đài Loan từ 20,7% đến 27% và Thổ Nhĩ Kỳ từ 3% đến 7,8%.

Liên minh châu Âu (EU) áp thuế chống bán phá giá 16% đối với phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam (Ảnh minh họa).

Vụ việc được EC khởi xướng điều tra từ ngày 18/9/2025, trên cơ sở đơn yêu cầu của Hiệp hội Thép châu Âu nộp ngày 4/8/2025. Giai đoạn điều tra bán phá giá đã kéo dài từ ngày 1/7/2024 đến 30/6/2025 và giai đoạn điều tra thiệt hại được tính từ ngày 1/1/2022 đến 30/6/2025.

Các sản phẩm thuộc diện áp thuế là thép cán nguội dạng phẳng làm từ sắt, thép không hợp kim hoặc thép hợp kim khác, chưa được phủ, mạ hoặc tráng và không trải qua công đoạn gia công nào khác ngoài cán nguội.

Tuy nhiên, phạm vi áp dụng không bao gồm thép không gỉ, một số loại thép kỹ thuật điện và các sản phẩm thép chuyên dụng khác được loại trừ theo quy định.

EC cho biết kết quả điều tra xác định hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ nêu trên có hành vi bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự tại EU. Trên cơ sở đó, cơ quan này quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức nhằm khắc phục tác động của hàng nhập khẩu bán phá giá đối với các nhà sản xuất trong khối.

Trước diễn biến trên, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, EU và Luxembourg khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thép chủ động rà soát danh mục sản phẩm, xác định chính xác phạm vi hàng hóa thuộc diện áp thuế và mức thuế tương ứng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý những yêu cầu về chứng từ nhập khẩu theo quy định mới, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình thực thi biện pháp.

Trước đó, EU đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép dẹt cán nguội từ Trung Quốc, Nga, Brasil, Ukraine và Iran.

Về tình hình xuất khẩu, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thép dẹt cán nguội của Việt Nam sang EU đạt 167,6 triệu USD, tăng 39,2% so với năm 2024. Kim ngạch của Việt Nam chiếm 8,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của EU.

Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu thép dẹt cán nguội của Việt Nam sang EU đạt 28,9 triệu USD, giảm 36% so với cùng kỳ. Dù vậy, kim ngạch của Việt Nam chiếm 9,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của EU. Việt Nam là nhà cung cấp lớn thứ 5 tại thị trường này chỉ sau Hàn Quốc, Ấn Độ, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ.