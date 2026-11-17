Thép cán nguội. Ảnh minh họa

Ngày 17-11, Bộ Công thương thông tin, EC đã ban hành Quy định thực thi (EU) 2026/2547 ngày 13-11-2026, áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Quy định được công bố trên Công báo EU ngày 16-11 và có hiệu lực từ ngày 17-11.

Theo quy định, mức thuế áp dụng đối với sản phẩm có xuất xứ Việt Nam là 16%. Các mức thuế còn lại gồm: Ấn Độ 9,5%; Nhật Bản 27,9%; Đài Loan (Trung Quốc) từ 20,7% đến 27% và Thổ Nhĩ Kỳ từ 3% đến 7,8%.

Vụ việc được EC khởi xướng điều tra ngày 18-9-2025, trên cơ sở đơn yêu cầu của Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER) nộp ngày 4-8-2025. Kết quả điều tra của EC xác định hàng hóa nhập khẩu từ các thị trường thuộc diện điều tra bị bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự tại EU.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thép dẹt cán nguội của Việt Nam sang EU đạt 167,6 triệu USD, tăng 39,2% so với năm 2024, chiếm 8,7% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của EU. Trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 28,9 triệu USD, giảm 36% so với cùng kỳ.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, EU và Luxembourg khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu thép rà soát phạm vi sản phẩm, mức thuế áp dụng và yêu cầu về chứng từ nhập khẩu theo Quy định thực thi (EU) 2026/2547. Các doanh nghiệp cũng cần phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình thực thi biện pháp.