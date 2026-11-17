Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, EU và Luxembourg, EC đã ban hành Quy định thực thi (EU) 2026/2547 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Quy định được công bố trên Công báo EU ngày 16-11. Mức thuế áp dụng đối với sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam là 16%. Với các thị trường còn lại, mức thuế là 9,5% đối với Ấn Độ; 27,9% đối với Nhật Bản; 20,7-27% đối với Đài Loan và 3-7,8% đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo kết luận điều tra của EC, hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi điều tra có hành vi bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự của EU. Trên cơ sở đó, EC quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức.

Biện pháp này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh và hoạt động xuất khẩu thép cán nguội của Việt Nam sang thị trường EU.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, EU và Luxembourg khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu thép chủ động rà soát phạm vi sản phẩm, mức thuế áp dụng và yêu cầu về chứng từ nhập khẩu theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình thực thi biện pháp.